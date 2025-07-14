В Казахстане планируют усовершенствовать порядок дарения имущества государству

Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК разработал проект поправок в Правила приобретения государством прав на имущество по договору дарения, сообщает Zakon.kz.

Что планируют изменить:

заменить название Фонда поддержки инфраструктуры образования на Специальный государственный фонд;

установить требование об обязательном извещении уполномоченного органа в сфере информатизации о поступивших предложениях по передаче государству прав на объекты информатизации по договору дарения для получения его заключения;

оцифровать в ИС "Реестр государственного имущества" процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.

Документ разработан с целью недопущения принятия в государственную собственность неэффективных, устаревших или дублирующих IT-решений, усиления контроля за соблюдением архитектуры "электронного правительства", а также цифровизации процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения. Вместе с тем разработчики планируют предотвратить дополнительные расходы бюджета на поддержку несовместимых информационных систем.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июля 2025 года.