В Казахстане планируют усовершенствовать порядок дарения имущества государству
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Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК разработал проект поправок в Правила приобретения государством прав на имущество по договору дарения, сообщает Zakon.kz.
Что планируют изменить:
- заменить название Фонда поддержки инфраструктуры образования на Специальный государственный фонд;
- установить требование об обязательном извещении уполномоченного органа в сфере информатизации о поступивших предложениях по передаче государству прав на объекты информатизации по договору дарения для получения его заключения;
- оцифровать в ИС "Реестр государственного имущества" процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.
Документ разработан с целью недопущения принятия в государственную собственность неэффективных, устаревших или дублирующих IT-решений, усиления контроля за соблюдением архитектуры "электронного правительства", а также цифровизации процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения. Вместе с тем разработчики планируют предотвратить дополнительные расходы бюджета на поддержку несовместимых информационных систем.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июля 2025 года.
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