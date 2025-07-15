Сколько казахстанцев отправят на воинские сборы в Погранслужбу в 2025 году

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Комитета национальной безопасности РК подписал приказ от 9 июля 2025 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано: В 2025 году призвать 270 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областям сроком на 30 календарных дней. Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года. Мы сообщали, что в прошлом году на сборы призывали 150 человек на 15 дней.

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