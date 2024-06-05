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Законодательство РК

Сколько казахстанцев отправят на воинские сборы в Погранслужбу в 2024 году

Сколько казахстанцев отправят на воинские сборы в Погранслужбу в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета национальной безопасности подписал приказ от 30 мая 2024 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

В 2024 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы КНБ РК по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям сроком на 15 календарных дней.

На протяжении 15 суток по 75 человек на базе каждого из указанных департаментов будут обучать военным знаниям и навыкам.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что на воинские сборы в 2024 году призовут 3000 военнообязанных казахстанцев.

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