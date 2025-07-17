Казахстан не будет ратифицировать договор с Канадой о взаимной правовой помощи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О намерении Республики Казахстан не становиться участницей Договора между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Канаду о намерении Республики Казахстан не становиться участницей Договора между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в документе.

Указ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

Договор был совершен в Оттаве 25 июня 2003 года.