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Право

Казахстан не будет ратифицировать договор с Канадой о взаимной правовой помощи

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О намерении Республики Казахстан не становиться участницей Договора между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Канаду о намерении Республики Казахстан не становиться участницей Договора между Республикой Казахстан и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в документе.

Указ вводится в действие с 14 июля 2025 года.

Договор был совершен в Оттаве 25 июня 2003 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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