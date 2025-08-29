Казахстан и Сингапур подпишут соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Президент принял указ от 25 августа 2025 года "О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в тексте указа.

В Соглашении говорится, что помощь включает в себя:

получение информации и доказательств;

присутствие лиц для дачи доказательств или оказания помощи, в том числе, при целесообразности, посредством видеоконференции;

наложение ареста на имущество, включающее в себя денежные средства, а также его конфискацию или лишение права собственности, использованные или полученные при совершении уголовных правонарушений;

проведение обыска и выемки;

установление местонахождения и идентификация лиц;

вручение процессуальных документов.

Вместе с тем помощь не включает в себя:

арест или задержание лица с целью его выдачи;

приведение в исполнение судебных решений по уголовным делам или исполнение приговоров суда запрашивающей стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и разрешенных законодательством запрашиваемой стороны;

передачу осужденных лиц для отбывания наказания;

передачу производства по уголовным делам.

Также указано, что все запросы должны быть составлены в письменной форме, оригинал должен быть направлен запрашиваемой стороне. Цифровая копия запроса о помощи одновременно может быть передана по электронным каналам связи.

Запрос о помощи должен содержать:

цель и характер запрашиваемой помощи;

наименование органа, который инициировал запрос;

информацию о том, что запрос направлен в связи с уголовным делом;

описание текущего статуса уголовного дела, а также информацию с кратким изложением соответствующих фактов, обстоятельств уголовного правонарушения и национального законодательства;

текст соответствующего национального законодательства Запрашивающей Стороны, описывающего уголовное правонарушение и применимое за него наказание;

насколько это возможно, информацию о личности, гражданстве и местонахождении лиц, указанных в запросе, включая лиц, которые подозреваются в причастности к совершению уголовного правонарушения;

подробные сведения о любых конкретных процедурах или требованиях Запрашивающей Стороны, которые по возможности следовало бы соблюдать при исполнении запроса, включая сведения о способе или форме, в которой Запрашивающей Стороне должны быть предоставлены любая информация, доказательства, документ или предмет;

требования о соблюдении конфиденциальности запроса с указанием ее причин;

срок, в течение которого запрос следовало бы по возможности исполнить;

любая другая информация, которая может помочь в исполнении запроса.

Документом установлено, что запросы о помощи исполняются в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой стороны.



Подписать от имени Республики Казахстан Соглашение уполномочен Генеральный прокурор РК Берик Асылов.

Указ введен в действие с 25 августа 2025 года.