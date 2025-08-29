Казахстан и Сингапур подпишут соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Фото: pixabay
Президент принял указ от 25 августа 2025 года "О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.
"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в тексте указа.
В Соглашении говорится, что помощь включает в себя:
- получение информации и доказательств;
- присутствие лиц для дачи доказательств или оказания помощи, в том числе, при целесообразности, посредством видеоконференции;
- наложение ареста на имущество, включающее в себя денежные средства, а также его конфискацию или лишение права собственности, использованные или полученные при совершении уголовных правонарушений;
- проведение обыска и выемки;
- установление местонахождения и идентификация лиц;
- вручение процессуальных документов.
Вместе с тем помощь не включает в себя:
- арест или задержание лица с целью его выдачи;
- приведение в исполнение судебных решений по уголовным делам или исполнение приговоров суда запрашивающей стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и разрешенных законодательством запрашиваемой стороны;
- передачу осужденных лиц для отбывания наказания;
- передачу производства по уголовным делам.
Также указано, что все запросы должны быть составлены в письменной форме, оригинал должен быть направлен запрашиваемой стороне. Цифровая копия запроса о помощи одновременно может быть передана по электронным каналам связи.
Запрос о помощи должен содержать:
- цель и характер запрашиваемой помощи;
- наименование органа, который инициировал запрос;
- информацию о том, что запрос направлен в связи с уголовным делом;
- описание текущего статуса уголовного дела, а также информацию с кратким изложением соответствующих фактов, обстоятельств уголовного правонарушения и национального законодательства;
- текст соответствующего национального законодательства Запрашивающей Стороны, описывающего уголовное правонарушение и применимое за него наказание;
- насколько это возможно, информацию о личности, гражданстве и местонахождении лиц, указанных в запросе, включая лиц, которые подозреваются в причастности к совершению уголовного правонарушения;
- подробные сведения о любых конкретных процедурах или требованиях Запрашивающей Стороны, которые по возможности следовало бы соблюдать при исполнении запроса, включая сведения о способе или форме, в которой Запрашивающей Стороне должны быть предоставлены любая информация, доказательства, документ или предмет;
- требования о соблюдении конфиденциальности запроса с указанием ее причин;
- срок, в течение которого запрос следовало бы по возможности исполнить;
- любая другая информация, которая может помочь в исполнении запроса.
Документом установлено, что запросы о помощи исполняются в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой стороны.
Подписать от имени Республики Казахстан Соглашение уполномочен Генеральный прокурор РК Берик Асылов.
Указ введен в действие с 25 августа 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript