Новый Налоговый кодекс подписал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения", которые начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В целом, Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Новый кодекс направлен на решение следующих задач:

переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики;

реформирование специальных налоговых режимов;

упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;

обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между органами государственных доходов и налогоплательщиками;

обновление налогового администрирования;

цифровизацию налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;

уменьшение на 20% от общего количества налоговых и иных обязательных платежей в бюджет;

упрощение процедуры возврата НДС.

В частности, кодексом установлена новая базовая ставка НДС – 16%, снижение порога для постановки на учет по данному виду налога, новые правила для специальных налоговых режимов и другие изменения.

Кодекс также предусматривает:

упрощение взаимодействия с налоговой с помощью мобильных приложений органов государственных доходов и банков: подача уведомления, выбор ОКЭД, открытие счета, выбор режима налогообложения, постановка на учет ККМ;

блокировка счетов при наличии налоговой задолженности будет производиться только в пределах суммы задолженности (не будет блокироваться вся сумма на счете);

предоставление налоговых привилегий (освобождение от налоговых проверок, штрафов, минимизация пени, предварительные разъяснения по планируемым сделкам, досудебная согласительная комиссия, увеличение сроков рассрочки или отсрочки, упрощенный возврат НДС до 90%);

по налоговой задолженности до 1600 МРП будет предоставлена возможность получения рассрочки на 12 месяцев без залогового обеспечения;

введение механизма ликвидации бездействующих налогоплательщиков без решения суда и упрощенная ликвидация налогоплательщика без проверки при оборотах менее 500 млн тенге;

пересмотр подходов к категорированию по СУР в зависимости от вида деятельности (категорировать налогоплательщиков внутри одной отрасли и применять меры налогового администрирования дифференцированно внутри каждого риска);

подготовка налоговыми органами проекта налоговой отчетности за налогоплательщика (микро, малый бизнес) на основе данных ККМ и POS-терминалов;

сокращение налоговой отчетности на 30% (отмена ряда расчетов и деклараций), в том числе отмена расчета текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу при сумме налоговых обязательств менее 1 млн тенге и расчетов и деклараций по налогу на транспортные средства для субъектов бизнеса;

реформирование спецрежимов и упразднение невостребованных спецрежимов;

базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%;

повышение КПН для банковского сектора и игорного бизнеса до 25%.

Также предусматривается исчисление и уплата КПН по деятельности зала игровых автоматов, тотализатора и букмекерской конторы по повышенной ставке КПН 25% наряду с сохранением действующего порядка обложения налогом на игорный бизнес.

Для социальной сферы (образование, медицина) предусмотрено поэтапное повышение ставки: 5% с 2026 года, 10% с 2027 года. Для сельхозтоваропроизводителей ставка остается на уровне 3%.

Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.

Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС – 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).

От индивидуального подоходного налога (ИПН) освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет.

Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – с 882 до 5 000 МРП.

В целом сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов.

Так, вместо семи СНР останется три (для самозанятых, на основе упрощенной декларации, для крестьянских и фермерских хозяйств):

СНР для самозанятых : ставка – 4%, предельный доход – до 15 млн тенге в год, без обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

: ставка – 4%, предельный доход – до 15 млн тенге в год, без обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. СНР на основе упрощенной декларации: лимит дохода – 600 тыс. МРП (2,36 млрд тенге в год), отсутствие ограничения по численности работников, ставка 4% и может быть снижена или увеличена маслихатами до 50% (ставка от 2% до 6%).

лимит дохода – 600 тыс. МРП (2,36 млрд тенге в год), отсутствие ограничения по численности работников, ставка 4% и может быть снижена или увеличена маслихатами до 50% (ставка от 2% до 6%). СНР для крестьянских и фермерских хозяйств: сохранен режим, предусмотренный в действующем законодательстве. При этом вместо единого земельного налога будет уплачиваться ИПН.

В то же время предусмотрено налогообложение предметов "роскоши", к таковой отнесены легковые автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, самолеты и яхты стоимостью свыше 100 млн тенге. Установлена ставка акциза в размере 10% от стоимости.

По недвижимому имуществу: если его совокупная стоимость превышает 450 млн тенге, то налог на имущество осуществляется с применением ставки в размере 2% по каждому объекту налогообложения.

Вместе с тем предусмотрено поэтапное увеличение ставок акцизов на алкоголь и табак, введение ставки акцизов на энергетические напитки.

Упрощена процедура исполнения уведомлений со средней степенью риска путем исключения обязательности представления подтверждающих документов и вынесения по ним решений о признании уведомления не исполненным.

Таким образом, все уведомления со средней степенью риска автоматически будут признаваться исполненными.

Кодекс также предусматривает сокращение сроков налоговых проверок при их продлении, ограничены сроки приостановления налоговых проверок в отношении малого/микро предпринимательства не более двух раз и сокращены сроки исполнения требований о предоставлении документов при их наличии в ходе налоговых проверок до 10 рабочих дней.

Кроме того, предлагается новый подход в администрировании НДС, связанный с автоматизированным контролем выписки ЭСФ, пересмотрен порядок возврата НДС, в том числе в рамках сокращения сроков предлагается горизонтальный мониторинг осуществлять путем информационного взаимодействия между органами государственных доходов и налогоплательщиками и т.д.