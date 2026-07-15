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Право

Кто может стать заказчиком суррогатного материнства: Токаев подписал закон

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 09:31 Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 июля 2026 года подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления", сообщает Zakon.kz.

В частности, Кодекс "О браке (супружестве) и семье" дополнен новым пунктом, в котором говорится, что заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Республики Казахстан, состоящие в браке (супружестве).

Супруги (заказчики), граждане Республики Казахстан, состоящие в браке (супружестве), при заключении договора суррогатного материнства обязаны:

  • нести материальные расходы, связанные с прохождением суррогатной матерью медицинского обследования;
  • нести материальные расходы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных методов и технологий;
  • представить в медицинские организации, применяющие вспомогательные репродуктивные методы и технологии, медицинское заключение о физическом, психическом здоровье, а также результаты медико-генетического обследования;
  • оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней после родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов.

Кроме того, законом внесены поправки, направленные на передачу отдельных доходов на уровень городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

В частности, это:

  • налог на имущество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по нормативам распределения доходов, определяемым маслихатом района (города областного значения);
  • лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности по месту нахождения плательщика сборов до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган и местный исполнительный орган или до получения разрешительных документов;
  • поступления от штрафов и других взысканий, налагаемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.

Кроме того, установлены ограничения касательно того, что гражданин РК может быть избран председателем маслихата не более двух раз подряд.

В закон о местном самоуправлении добавлена новая статья "Компетенция руководителя аппарата маслихата".

Руководитель аппарата маслихата:

  • руководит деятельностью аппарата маслихата;
  • организует, координирует и контролирует деятельность аппарата маслихата в пределах своей компетенции;
  • назначает на государственные должности и освобождает от государственных должностей административных государственных служащих корпуса "Б" аппарата маслихата;
  • осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий аппарата маслихата;
  • осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
  • решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, установления надбавок государственным служащим аппарата маслихата;
  • решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата маслихата;
  • обеспечивает исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
  • организует сессии маслихата, заседания постоянных и временных комиссий маслихата;
  • готовит проекты решений маслихата, приказы по командированию депутатов маслихата и возложению обязанностей в случае отсутствия председателя маслихата или председателя постоянной комиссии маслихата;
  • организует мероприятия по повышению квалификации депутатов;
  • осуществляет иные полномочия, возложенные на руководителя аппарата.

Также приняты другие поправки в рамках закона:

  • по внедрению гибкого механизма предоставления земельных участков инвесторам, заключившим инвестиционные контракты, а также стратегическим субъектам предпринимательства без ожидания завершения разработки или корректировки генеральных планов и проектов детальной планировки;
  • направленные на систематизацию и упорядочение участия негосударственных субъектов в осуществлении судебно-экспертной деятельности (введение понятия "частный судебный эксперт" без создания новых субъектов судебно-экспертной деятельности, направлено на институционализацию уже существующей практики и устранение правовой неопределенности);
  • в части расширения применения инструмента EPC+F с выполнением государственных обязательств. В частности, помимо государственных органов, заказчиками смогут выступать субъекты квазигосударственного сектора;
  • направленные на расширение перечня участников программы "С дипломом в село". Добавлены специалисты в сфере цифровых технологий и архивного дела.

Закон вводится в действие с 26 июля 2026 года, за исключением ряда норм.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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