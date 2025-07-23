Выплата денежного довольствия сотрудникам органов гражданской защиты: утверждены правила

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 17 июля 2025 года утвердил Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат сотрудникам органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Денежное довольствие включает в себя денежное содержание и надбавки за особые условия прохождения службы, а также другие надбавки, доплаты, устанавливаемые законодательством, и выплачивается сотрудникам:

занимающим штатные должности рядового и начальствующего состава;

обучающимся в специальных учебных заведениях МЧС РК и зарубежных стран;

находящихся в распоряжении органов гражданской защиты.

Денежное содержание сотрудников органов гражданской защиты состоит из должностного оклада и доплаты за специальное звание.

Основанием для выплаты денежного довольствия является приказ руководителя учреждения либо лица, исполняющего его обязанности.

Размер денежного довольствия, причитающегося сотруднику, прослужившему неполный месяц, определяется путем умножения фактического количества календарных дней, прослуженных в данном месяце, на размер выплаты за один календарный день.

Размер выплаты за календарный день определяется путем деления суммы денежного довольствия, положенного за полный месяц, на количество календарных дней в данном месяце.

Если в период, за который выплачивается денежное довольствие сотруднику устанавливается первичный коэффициент/должностной оклад или очередное повышение коэффициента/должностного оклада для исчисления должностного оклада и пособия на оздоровление, а также надбавки к должностному окладу, денежное довольствие выплачивается с учетом указанных изменений со дня установления коэффициента или надбавок.

Указывается, что денежное довольствие, причитающееся сотрудникам и своевременно не выплаченное им или выплаченное не в полном объеме, выплачивается за весь период, в течение которого сотрудникам указанные выплаты не выплачивались или выплачивались не в полном объеме, но не более чем за три года, предшествующих дню установления недоплаты или предъявления претензии.

В случаях, когда будут подтверждены ранее неучтенные в личных делах периоды службы для определения должностного оклада, денежное довольствие по вновь установленным размерам выплачивается:

со дня подписания протокола по установлению стажа, без перерасчета за прошлое время, в случае если сотрудником своевременно не были предоставлены подтверждающие документы;

за весь период службы (но не более, чем за три года), в случае если государственным органом не был учтен своевременно подтвержденный период службы.

Также устанавливаются надбавки за особые условия прохождения службы и дополнительная оплата труда, доплаты за специальные звания и т.д.

Приказ вводится в действие со 2 августа 2025 года.