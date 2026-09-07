Выплата денежного довольствия сотрудникам МЧС: что изменилось

Приказом и. о. министра по чрезвычайным ситуациям от 28 августа 2026 года внесены изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что гражданину РК, призванному на срочную воинскую службу, со дня издания приказа соответствующего командира (начальника) об убытии из местного органа военного управления к месту прохождения воинской службы до назначения на должность выплачивается должностной оклад по I категории должности, установленному Системой оплаты труда.

Военнослужащему, обучающемуся в зарубежных учебных заведениях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, выплаты производятся в соответствии с международными договорами и контрактами.

Также говорится, что военнослужащий в период нахождения в распоряжении командира (начальника) со дня вынесения в отношении военнослужащего постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении – до вынесения окончательного решения по уголовному делу обеспечивается минимальным размером заработной платы, установленным законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Военнослужащему, в случае прекращения в отношении него уголовного преследования (уголовного дела) по реабилитирующим основаниям или вынесения судом оправдательного приговора, денежное довольствие выплачивается за время вынужденного нахождения в распоряжении командира (начальника) за минусом суммы, выплаченной в соответствии с пунктом 26 Правил.

Кроме того, уточняется, что надбавка выплачивается военнослужащему со дня присвоения (подтверждения, понижения, снятия, восстановления) классной квалификации, данная надбавка выплачивается к фактически получаемым окладам по основной или временно исполняемой должности в соответствии с Правилами определения классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2026 года.