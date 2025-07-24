Граждане Турции смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней

Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК и Правила осуществления миграционного контроля, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что граждане Австралии, США, Австрии, Бахрейна, Бельгии,Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ватикана, Вьетнама, Германии, Греции, Дании, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Индонезии, Италии, Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Кореи, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Венгрии, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словакии, Словении, Таиланда, Великобритании и Северной Ирландии, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии въезжают в Казахстан и выезжают из Казахстана без виз, если период их пребывания в РК не превышает 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом граждане Ирана и Индии въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания в республике не превышает 14 календарных дней с момента пересечения Государственной границы РК, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Иммигранты, указанные выше, цели и сроки поездки которых не соответствуют тому, что предусмотрено в части второй настоящего пункта, должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию РК.

Вместе с тем граждане Турции въезжают в Казахстан и выезжают из РК без виз, если период их пребывания в Казахстане не превышает 90 календарных дней с момента пересечения Государственной границы РК, в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Как отмечается, целью принятия проекта является развитие тесного сотрудничества с Турецкой Республикой, создание благоприятного инвестиционного и туристического климата в Республике Казахстан, а также активизация экономической дипломатии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июля 2025 года.