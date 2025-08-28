Граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней

Постановлением правительства от 25 августа 2025 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бахрейн, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Святого Престола Ватикан, Социалистической Республики Вьетнам, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Республики Индонезия, Итальянской Республики, Канады, Государства Катар, Республики Кипр, Республики Колумбия, Республики Корея, Государства Кувейт, Латвийской Республики, Литовской Республики, Княжества Лихтенштейн, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзии, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Султаната Оман, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Королевства Саудовская Аравия, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Королевства Таиланд, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Филиппины, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в РК не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы Казахстана, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Граждане Ирана и Индии въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания в РК не превышает 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом добавлено, что иммигранты (из Ирана и Индии. – авт.), сроки поездки которых не соответствуют тому, что указано выше, должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию Казахстана.

Кроме того, правила дополнены пунктом о том, граждане Турции въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания в республике не превышает 90 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Постановление вводится в действие с 27 августа 2025 года.