В Казахстане изменили правила внутренней торговли

Министр торговли и интеграции приказом от 29 июля 2025 года внес изменения в Правила внутренней торговли и в Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка, сообщает Zakon.kz.

В Правилах внутренней торговли уточняется, что местные исполнительные органы разрабатывают меры по созданию условий, благоприятствующих торговой деятельности для стимулирования развития внутренней торговли в целях повышения конкурентоспособности товаров, работ и услуг казахстанского происхождения с учетом национальных интересов РК.

Субъекты внутренней торговли при осуществлении продажи товаров посредством организации торговой сети и торговых рынков:

обозначают места выкладки товаров казахстанского происхождения специальной вывеской или надписью "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать на несколько расположенных рядом товаров казахстанского происхождения;

специальной вывеской или надписью "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать на несколько расположенных рядом товаров казахстанского происхождения; располагают товары казахстанского происхождения с надписью "Сделано в Казахстане" наряду с продукцией, имеющей большой спрос с использованием кросс-мерчендайзинга;

с надписью "Сделано в Казахстане" наряду с продукцией, имеющей большой спрос с использованием кросс-мерчендайзинга; размещают продовольственные товары казахстанского происхождения на торговой площади и (или) полочном пространстве не менее тридцати процентов от общей торговой площади и (или) полочного пространства, занятого продовольственными товарами;

на торговой площади и (или) полочном пространстве не менее тридцати процентов от общей торговой площади и (или) полочного пространства, занятого продовольственными товарами; размещают товары казахстанского происхождения в визуально и физически доступных местах (на уровне глаз).

В случае отсутствия в данном объеме продовольственных товаров казахстанского происхождения оставшиеся места и (или) полочное пространство заполняются другими товарами по усмотрению субъекта внутренней торговли.

Также говорится, что выделение площади или полочного пространства для размещения продовольственных товаров казахстанского происхождения осуществляется по письменной заявке казахстанского производителя или субъекта внутренней торговли, реализующего товары казахстанского происхождения.

В случае отсутствия заявок субъекты внутренней торговли, осуществляющие деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети, самостоятельно организовывают привлечение казахстанских производителей.

В случае отсутствия или недостаточного количества заявок со стороны производителей или поставщиков товаров казахстанского происхождения оставшаяся торговая площадь и (или) полочное пространство используется для продажи других товаров.

Поправками уточняется, что ОРЦ хранения является объектом недвижимости, предназначенным для хранения и выполнения закупочных, подготовительных, распределительных и (или) иных операций с продовольственными товарами, преимущественно располагающимся вблизи мест производства плодоовощной продукции и продукции растениеводства и оказывающим казахстанским сельскохозяйственным товаропроизводителям, участникам внешнеторговой деятельности и субъектам внутренней торговли услуги по приемке, хранению и первичной обработке (очистка, калибровка, сортировка, упаковка и другие услуги) сельскохозяйственной продукции для последующего сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, номерные агрегаты к ним как казахстанского происхождения, так и иностранного производства, подлежащие государственной регистрации, принимаются на комиссию при наличии документов, удостоверяющих право собственности на транспортные средства и агрегаты к ним, снятие их с учета в связи с продажей.

Также в документе говорится, что в рамках выставочно-ярмарочной торговли распределение мест осуществляется приоритетно казахстанским товаропроизводителям.

Кроме того, предусмотрено, что субъекты внутренней торговли заключают договоры с казахстанскими товаропроизводителями социально значимых продовольственных товаров.

Помимо этого, внесены изменения в Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка.

В частности, говорится, что субъект торгового рынка, осуществляющий торговую деятельность, обозначает места выкладки товаров казахстанского товаропроизводителя специальной вывеской или надписью "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать для нескольких товаров казахстанских товаропроизводителей, расположенных рядом.

Ранее в документах шла речь о товарах отечественного производства и отечественных товаропроизводителях.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2025 года.