Бюджетные субсидии распределили между театрами, филармониями и музеями

Приказом и.о. министра культуры и информации от 22 июля 2025 года внесены изменения в Правила выплаты субсидий государственным театрам, концертным организациям, культурно-досуговым организациям, музеям и циркам, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что распределение бюджетных субсидий Министерством культуры и информации и местными исполнительными органами (администратор бюджетной программы) осуществляется путем направления суммы на покрытие убытков государственным театрам, концертным организациям, культурно-досуговым организациям, музеям и циркам за минусом размера убытка, покрываемого за счет собственных средств.

Размер субсидий из республиканского бюджета на покрытие убытков республиканских театров, концертных организаций и музеев установлен:

Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" – 92%;

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая – 90%;

Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова – 90%;

Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова – 85%;

Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова – 87%;

Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац – 90%;

Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии – 97%;

Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова – 95%;

Республиканский академический немецкий драматический театр – 96%;

Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" – 95%;

Государственный академический театр танца Республики Казахстан – 97%;

Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла – 93%;

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы – 90%.

Национальный историко-культурный заповедник "Ордабасы" – 98%;

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Есік" – 98%;

Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі" – 95%.

Всего в списке 33 организации.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2025 года.