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Право

Бюджетные субсидии распределили между театрами, филармониями и музеями

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 10:36 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра культуры и информации от 22 июля 2025 года внесены изменения в Правила выплаты субсидий государственным театрам, концертным организациям, культурно-досуговым организациям, музеям и циркам, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что распределение бюджетных субсидий Министерством культуры и информации и местными исполнительными органами (администратор бюджетной программы) осуществляется путем направления суммы на покрытие убытков государственным театрам, концертным организациям, культурно-досуговым организациям, музеям и циркам за минусом размера убытка, покрываемого за счет собственных средств.

Размер субсидий из республиканского бюджета на покрытие убытков республиканских театров, концертных организаций и музеев установлен:

  • Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" – 92%;
  • Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая – 90%;
  • Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова – 90%;
  • Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова – 85%;
  • Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова – 87%;
  • Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац – 90%;
  • Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии – 97%;
  • Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова – 95%;
  • Республиканский академический немецкий драматический театр – 96%;
  • Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" – 95%;
  • Государственный академический театр танца Республики Казахстан – 97%;
  • Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла – 93%;
  • Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы – 90%.
  • Национальный историко-культурный заповедник "Ордабасы" – 98%;
  • Государственный историко-культурный музей-заповедник "Есік" – 98%;
  • Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі" – 95%. 

Всего в списке 33 организации.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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