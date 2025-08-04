Бюджетные субсидии распределили между театрами, филармониями и музеями
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра культуры и информации от 22 июля 2025 года внесены изменения в Правила выплаты субсидий государственным театрам, концертным организациям, культурно-досуговым организациям, музеям и циркам, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что распределение бюджетных субсидий Министерством культуры и информации и местными исполнительными органами (администратор бюджетной программы) осуществляется путем направления суммы на покрытие убытков государственным театрам, концертным организациям, культурно-досуговым организациям, музеям и циркам за минусом размера убытка, покрываемого за счет собственных средств.
Размер субсидий из республиканского бюджета на покрытие убытков республиканских театров, концертных организаций и музеев установлен:
- Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" – 92%;
- Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая – 90%;
- Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова – 90%;
- Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова – 85%;
- Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова – 87%;
- Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац – 90%;
- Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии – 97%;
- Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова – 95%;
- Республиканский академический немецкий драматический театр – 96%;
- Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" – 95%;
- Государственный академический театр танца Республики Казахстан – 97%;
- Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла – 93%;
- Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы – 90%.
- Национальный историко-культурный заповедник "Ордабасы" – 98%;
- Государственный историко-культурный музей-заповедник "Есік" – 98%;
- Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі" – 95%.
Всего в списке 33 организации.
Приказ вводится в действие с 12 августа 2025 года.
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