Обновлены правила деятельности учебных заведений в сфере культуры и искусства
В частности, в новой редакции изложены:
- Правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования в сфере культуры и искусства;
- Правила деятельности организаций технического и профессионального образования в сфере культуры и искусства;
- Правила деятельности республиканских специализированных школ-интернатов в сфере культуры и искусства.
Так, в Правилах деятельности организаций высшего и послевузовского образования в сфере культуры и искусства говорится, что основными видами ОВПО в сфере культуры и искусства являются национальный исследовательский университет, национальная организация высшего и послевузовского образования, исследовательский университет, университет, академия, институт и приравненные к ним (консерватория, высшая школа, высшее училище).
Граждане РК обеспечиваются высшим и послевузовским образованием на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом, если образование получают впервые.
Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, вправе получать высшее и послевузовское образование на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом, если образование получают впервые.
Право на получение иностранцами высшего и послевузовского образования на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется международными договорами РК, за исключением лиц, обучающихся по стипендиальным программам.
Граждане с ограниченными возможностями в развитии в рамках инклюзивного образования обеспечиваются специальными условиями для получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации.
Предусмотрено, что ОВПО разрабатывают свои стратегии развития, программы развития и планы развития и обеспечивают их эффективную реализацию.
Структура ОВПО определяется и утверждается ОВПО самостоятельно. При этом структурные подразделения охватывают все виды деятельности ОВПО.
Учебную деятельность ОВПО обеспечивают профессорско-преподавательский состав (ППС) и учебно-вспомогательный персонал (концертмейстеры, иллюстраторы и другие) (УВП).
ОВПО самостоятельно определяет квалификационные характеристики должностей работников и обеспечивает соблюдение требований к кандидатурам работников при приеме на работу.
При планировании и организации учебного процесса ОВПО определяет нормы времени по видам учебной работы, соотношение объема часов между видами учебной работы, технологии обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Контингент обучающихся ОВПО определяется государственным образовательным заказом и количеством обучающихся, поступивших на платной основе.
Соотношение количественного состава контингента обучающихся ОВПО в расчете на одного преподавателя должно соответствовать следующим нормативам:
- в бакалавриате по образовательным программам искусства и культуры – 3,5:1;
- подготовка учителей музыки – 6:1;
- по всем другим образовательным программам для очной формы обучения – 8:1;
- в магистратуре – 4:1;
- в докторантуре – 3:1.
Численность УВП в ОВПО в сфере культуры и искусства определяется, исходя из соотношения приведенного контингента студентов на 1 работника УВП – 9:1.
Академические потоки и группы формируются по принципу достаточного количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности.
Наполняемость академического потока и группы определяется ОВПО самостоятельно в зависимости от аудиторного фонда, количества человек поступивших на обучение по образовательной программе, требований учебного плана, количества обучающихся, записавшихся на дисциплину и другим причинам.
Указывается, что ОВПО обеспечивает функционирование органов студенческого самоуправления, создаваемых обучающимися на добровольной основе.
Студенческие органы самоуправления избирают из контингента студентов, председателя и заместителя председателя и допускаются к участию в заседаниях органов коллегиального управления ОВПО при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.
Воспитательная работа ОВПО осуществляется на основе комплексного плана по воспитательной работе и включает:
- формирование у обучающихся умений самостоятельно и компетентно принимать и реализовывать решения;
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, интернационализма, высокой морали и нравственности;
- стимулирование обучающихся к здоровому образу жизни, активному участию в общественных мероприятиях;
- проведение тематических мероприятий по профилю кафедры, способствующих расширению кругозора обучающихся, формированию ценностного отношения к избранной специальности;
- проведение профориентационной работы среди обучающихся средних общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального образования.
Творческая работа является составной частью образовательного процесса и направлена на формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, раскрытие творческого потенциала обучающихся и формированию специализированных навыков в сфере культуры и искусства, востребованных на рынке труда.
Приказ вводится в действие с 13 сентября 2026 года.
При этом установлено, что Правила деятельности организаций технического и профессионального образования в сфере культуры и искусства с 1 января 2027 года действуют в следующей редакции:
- Учебные группы в организациях ТиПО комплектуются по специальностям численностью не более 25 человек при очной форме обучения, не менее 15 человек – при вечерней форме обучения.
Отделения в организациях ТиПО создаются при наличии:
- не менее 150 обучающихся по одной или нескольким родственным специальностям (профессиям) при очной форме обучения;
- не менее 100 обучающихся при вечерней форме обучения.