Обновлены правила деятельности учебных заведений в сфере культуры и искусства

Приказом и.о. министра культуры и информации от 27 августа 2026 года внесены изменения в Правила деятельности организаций образования в сфере культуры и искусства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

Правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования в сфере культуры и искусства;

Правила деятельности организаций технического и профессионального образования в сфере культуры и искусства;

Правила деятельности республиканских специализированных школ-интернатов в сфере культуры и искусства.

Так, в Правилах деятельности организаций высшего и послевузовского образования в сфере культуры и искусства говорится, что основными видами ОВПО в сфере культуры и искусства являются национальный исследовательский университет, национальная организация высшего и послевузовского образования, исследовательский университет, университет, академия, институт и приравненные к ним (консерватория, высшая школа, высшее училище).

Граждане РК обеспечиваются высшим и послевузовским образованием на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом, если образование получают впервые.

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, вправе получать высшее и послевузовское образование на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом, если образование получают впервые.

Право на получение иностранцами высшего и послевузовского образования на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется международными договорами РК, за исключением лиц, обучающихся по стипендиальным программам.

Граждане с ограниченными возможностями в развитии в рамках инклюзивного образования обеспечиваются специальными условиями для получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации.

Предусмотрено, что ОВПО разрабатывают свои стратегии развития, программы развития и планы развития и обеспечивают их эффективную реализацию.

Структура ОВПО определяется и утверждается ОВПО самостоятельно. При этом структурные подразделения охватывают все виды деятельности ОВПО.

Учебную деятельность ОВПО обеспечивают профессорско-преподавательский состав (ППС) и учебно-вспомогательный персонал (концертмейстеры, иллюстраторы и другие) (УВП).

ОВПО самостоятельно определяет квалификационные характеристики должностей работников и обеспечивает соблюдение требований к кандидатурам работников при приеме на работу.

При планировании и организации учебного процесса ОВПО определяет нормы времени по видам учебной работы, соотношение объема часов между видами учебной работы, технологии обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Контингент обучающихся ОВПО определяется государственным образовательным заказом и количеством обучающихся, поступивших на платной основе.

Соотношение количественного состава контингента обучающихся ОВПО в расчете на одного преподавателя должно соответствовать следующим нормативам:

в бакалавриате по образовательным программам искусства и культуры – 3,5:1;

подготовка учителей музыки – 6:1;

по всем другим образовательным программам для очной формы обучения – 8:1;

в магистратуре – 4:1;

в докторантуре – 3:1.

Численность УВП в ОВПО в сфере культуры и искусства определяется, исходя из соотношения приведенного контингента студентов на 1 работника УВП – 9:1.

Академические потоки и группы формируются по принципу достаточного количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину и к данному преподавателю, и достижения достаточного уровня их рентабельности.

Наполняемость академического потока и группы определяется ОВПО самостоятельно в зависимости от аудиторного фонда, количества человек поступивших на обучение по образовательной программе, требований учебного плана, количества обучающихся, записавшихся на дисциплину и другим причинам.

Указывается, что ОВПО обеспечивает функционирование органов студенческого самоуправления, создаваемых обучающимися на добровольной основе.

Студенческие органы самоуправления избирают из контингента студентов, председателя и заместителя председателя и допускаются к участию в заседаниях органов коллегиального управления ОВПО при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

Воспитательная работа ОВПО осуществляется на основе комплексного плана по воспитательной работе и включает:

формирование у обучающихся умений самостоятельно и компетентно принимать и реализовывать решения;

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, интернационализма, высокой морали и нравственности;

стимулирование обучающихся к здоровому образу жизни, активному участию в общественных мероприятиях;

проведение тематических мероприятий по профилю кафедры, способствующих расширению кругозора обучающихся, формированию ценностного отношения к избранной специальности;

проведение профориентационной работы среди обучающихся средних общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального образования.

Творческая работа является составной частью образовательного процесса и направлена на формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, раскрытие творческого потенциала обучающихся и формированию специализированных навыков в сфере культуры и искусства, востребованных на рынке труда.

Приказ вводится в действие с 13 сентября 2026 года.

При этом установлено, что Правила деятельности организаций технического и профессионального образования в сфере культуры и искусства с 1 января 2027 года действуют в следующей редакции:

Учебные группы в организациях ТиПО комплектуются по специальностям численностью не более 25 человек при очной форме обучения, не менее 15 человек – при вечерней форме обучения.

Отделения в организациях ТиПО создаются при наличии: