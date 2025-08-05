Национальный каталог товаров создают в Казахстане

Министр торговли и интеграции подписал приказ от 31 июля 2025 года "Об утверждении Правил ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем", сообщает Zakon.kz.

Национальный каталог товаров – информационный ресурс, разработанный Единым оператором, содержащий единую номенклатуру продукции и обязательный к использованию в качестве справочника товаров при осуществлении процессов маркировки и прослеживаемости товаров в РК, включающий характеристики товаров, коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и иные значения.

Национальный каталог товаров ведется в электронной форме на казахском и русском языках.

Единый оператор обеспечивает бесперебойное функционирование Национального каталога товаров, за исключением случаев технологических перерывов для проведения работ по актуализации Национального каталога товаров.

Актуализация Национального каталога товаров осуществляется Единым оператором на основе сведений, предоставленных субъектами торговой деятельности.

Регистрации в Национальном каталоге товаров подлежат товары, указанные в Перечне товаров, подлежащих маркировке. Напомним, в него входят табачные изделия, обувь, лекарства и прочее.

Субъекты торговой деятельности, осуществляющие маркировку товаров средствами идентификации, регистрируют товары в Национальном каталоге товаров путем заполнения электронной формы регистрации товаров, формируемой Национальным каталогом товаров по каждой товарной группе отдельно.

Для регистрации товаров в Национальном каталоге товаров следует предоставить следующие сведения:

по табачным изделиям – сведения, указанные в пункте 17 Правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий средствами идентификации;

по обувным товарам – сведения, указанные в пункте 15 Правил маркировки и прослеживаемости обувных товаров;

для регистрации карточки лекарственных средств сведения вносятся в соответствии с пунктом 39 Правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий.

Единый оператор в течение 2 рабочих дней со дня представления электронной формы проверяет полноту сведений о товарах.

Единый оператор возвращает заполненную электронную форму, если субъект торговой деятельности не привел сведения в соответствие с требованиями в течение 2 рабочих дней. Однако возврат электронной формы не препятствует повторному направлению электронной формы.

При представлении сведений Единый оператор в течение 1 рабочего дня после заполнения субъектом торговой деятельности электронной формы регистрирует товар в Национальном каталоге товаров либо отказывает в регистрации товара.

Основаниями для отказа в регистрации являются:

товар с заявленным при регистрации кодом товара (GTIN) уже зарегистрирован в Национальном каталоге товаров;

код товара (GTIN) по данным GS1 не подлежит использованию субъектом торговой деятельности;

код товара (GTIN) по данным GS1 не существует.

При устранении субъектом торговой деятельности причин отказа в регистрации товара субъект торговой деятельности повторно направляет Единому оператору заполненную электронную форму через Национальный каталог товаров.

В случае несогласия с отказом в регистрации товара субъект торговой деятельности вправе обжаловать решение Единого оператора в соответствии со статьей 91 АППК РК.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2025 года.