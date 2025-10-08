Обновлены правила ведения Национального каталога товаров

Приказом министра торговли и интеграции от 2 октября 2025 года внесены изменения в Правила ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что Национальный каталог товаров используется субъектами торговой деятельности в качестве единого справочника товаров для идентификации товара посредством идентификационного кода.

Идентификационный код применяется на территории Казахстана на всех этапах оборота товара (производство, ввоз, хранение, перемещение, реализация, потребление), при ведении учета товаров в информационных системах, осуществлении оборота и реализации товаров с применением контрольно-кассовых машин, при оценке соответствия продукции, оформлении электронных счет-фактур, таможенных деклараций и во всех процессах, в которых требуется обеспечить прослеживаемость товаров.

Для регистрации товаров, обеспечения наличия унифицированного наименования и идентификационного кода товара субъектам торговой деятельности на интернет-ресурсе Национального каталога товаров предоставляется интерфейс электронного взаимодействия.

Для использования Национального каталога товаров в качестве справочника товаров государственные органы и организации интегрируют свои информационные системы с Национальным каталогом товаров.

Ведение каталога

Национальный каталог товаров формируется на основании сведений о товарах, предоставляемых:

импортерами и производителями товаров;

другими субъектами торговой деятельности по собственной инициативе;

Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров в отношении товаров, которые произведены до 1 января 2026 года и находятся в обращении на территории республики.

Ведение Национального каталога товаров включает следующие мероприятия:

регистрация товара с учетом сведений, указанных ниже;

модерация (верификация) сведений о товаре, при положительном результате которой выполняется присвоение товару унифицированного наименования и уникального идентификационного кода;

актуализация сведений о товарах (продукции) и его потребительских характеристиках.

Единый оператор в сфере государственных закупок обеспечивает бесперебойное функционирование Национального каталога товаров, за исключением случаев технологических перерывов для проведения работ по актуализации Национального каталога товаров.

Национальный каталог товаров ведется в электронной форме, на казахском и русском языках и с учетом общего классификатора товаров, работ, услуг.

Сведения о товаре, подлежащие регистрации в Национальном каталоге товаров, включают:

общую информацию о товаре (наименование, классификация, товарный знак, страна происхождения, производитель);

измеряемые параметры (линейные размеры, масса, состав);

сведения о документах по стандартизации, в соответствии с которыми изготовлен товар;

документы об оценке соответствия в отношении товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия (для товаров, находящихся в торговом обороте);

графические материалы для иллюстрации внешнего вида (изображения) товара.

Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивает сбор сведений о товарах, произведенных и находящихся в обращении на территории республики до 1 января 2026 года, регистрацию новых карточек о товарах, актуальность сведений, содержащихся в карточке товара и опубликованных в Национальном каталоге товаров, модерацию (верификацию) сведений о товаре, а также организацию технической поддержки субъектов торговой деятельности.

Единый оператор в сфере государственных закупок обеспечивает доступ субъектов торговой деятельности к сведениям о товарах, зарегистрированных в Национальном каталоге товаров, в том числе:

полное наименование товара на казахском и русском языках;

унифицированное наименование товара на казахском и русском языках;

идентификационный код товара;

единицу измерения (МКЕИ код);

признак социально значимых продовольственных товаров;

признак маркировки;

страна происхождения;

сведения о производителе.

Единый оператор в сфере государственных закупок осуществляет сопровождение, развитие Национального каталога товаров.

Единый оператор в сфере государственных закупок предоставляет субъектам торговой деятельности доступ к сервису Национального каталога товаров по проверке наличия регистрации товаров в Национальном каталоге товаров.

Если товар изъят из торгового оборота в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, то карточка товара переходит в архивное состояние с фиксированием причины и даты перевода в данный статус.

Перевод карточки товара в архивное состояние выполняется Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров на основании соответствующего уведомления от государственного органа либо заявления производителя товара или владельца товарного знака, которым обозначен товар.

Регистрация товаров в каталоге

Регистрация товаров в Национальном каталоге товаров осуществляется на интернет-ресурсе Национального каталога товаров или через информационную систему субъекта торговой деятельности, интегрированную с Национальным каталогом товаров.

Товар подлежит регистрации в Национальном каталоге товаров, если сведения о нем в Национальном каталоге товаров отсутствуют.

Для регистрации товаров в Национальном каталоге товаров субъекты торговой деятельности предварительно проходят процедуру собственной регистрации путем представления следующих сведений, подписанных ЭЦП первого руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя:

ИИН или БИН субъекта торговой деятельности. При отсутствии ИИН или БИН у нерезидента РК – номер налоговой регистрации в стране инкорпорации нерезидента или его аналог (при его наличии);

наименование субъекта торговой деятельности;

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или первого руководителя юридического лица;

адрес электронной почты субъекта торговой деятельности;

контактный номер телефона;

тип субъекта торговой деятельности.

Иностранные производители товаров регистрируются в Национальном каталоге товаров на основании заявок физических и юридических лиц РК, имеющих нотариально заверенную доверенность от иностранного производителя на его регистрацию.

Субъекты торговой деятельности указывают информацию об уполномоченных лицах, имеющих право от их имени представлять и запрашивать или редактировать сведения о товарах в Национальном каталоге товаров.

Уполномоченные лица, которым предоставлено такое право, регистрируются и авторизуются в личном кабинете Национального каталога товаров посредством собственного ЭЦП.

Регистрация товаров в Национальном каталоге товаров осуществляется одним из следующих способов:

стандартная заявка;

файл-шаблон (массовая загрузка).

Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в процессе модерации заявки на регистрацию товара в Национальном каталоге товаров проверяет полноту сведений о товаре в следующие сроки:

для применения товара в торговле – в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки;

с момента подачи заявки; для применения товара в регулируемых государственных закупках – в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки.

В регистрации товара в Национальном каталоге товаров отказывается, если товар уже зарегистрирован или при предоставлении неполных или недостоверных сведений.

Субъект торговой деятельности вносит недостающие сведения о товаре или устраняет другие замечания к заявке, возникшие на этапе модерации, и повторно направляет заявку на регистрацию товара в Национальном каталоге товаров. В случае неустранения замечаний заявка на регистрацию товара отклоняется.

После устранения замечаний заявка на регистрацию товара публикуется в Национальном каталоге товаров с присвоением унифицированного наименования и идентификационного кода товара, доступными для дальнейшего применения.

Для регистрации товара в Национальном каталоге товаров посредством файла-шаблона (массовая загрузка) субъект торговой деятельности скачивает файл-шаблон в личном кабинете Национального каталога товаров, заполняет обязательные сведения о товаре в файле-шаблоне и по завершении заполнения сведениями файл-шаблон в автоматическом режиме направляется на модерацию.

Не допускается одновременное присвоение двух и более идентификационных кодов одному товару.

Изменение наименования, дизайна упаковки, изображения, исправление грамматических ошибок и изменение иных сведений о товаре, зарегистрированном в Национальном каталоге товаров, допускаются, если они не затрагивают характеристики и свойства товара, влияющие на его качество и безопасность.

В таком случае указанные изменения вносятся в карточку товара, опубликованную в Национальном каталоге товаров, производителем товара или владельцем товарного знака, которым обозначен товар.

Указывается, что изменения, затрагивающие состав или характеристики, влияющие на качество или безопасность товара, зарегистрированного в Национальном каталоге товаров, требуют новой регистрации товара с присвоением нового идентификационного кода.

Если отечественный товар, зарегистрированный в Национальном каталоге товаров, предназначен на экспорт, то производитель вносит изменения в состав сведений о товаре с учетом полученного GTIN.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.