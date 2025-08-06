#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.53
620.52
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.53
620.52
6.71
Право

Обновлены правила разработки комплексных схем градостроительного планирования регионов

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 14:32 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 30 июля 2025 года внесены изменения в Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что заказчиком по разработке комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов является местный исполнительный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Заказчик определяет разработчика (генерального проектировщика) в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Комплексная схема разрабатывается проектной организацией, имеющей лицензию, в соответствии с генеральной схемой организации территории РК и соответствующей межрегиональной схемой территориального развития.

Комплексная схема определяет цели государственной градостроительной политики с учетом социально-экономических, производственно-хозяйственных и природно-климатических условий на территории данного региона, ее зонирование, а также устанавливает основные направления по:

  • совершенствованию системы расселения;
  • развитию населенных пунктов, производственной, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур;
  • защите территорий от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов;
  • улучшению экологической обстановки градостроительными средствами и методами;
  • сохранению объектов историко-культурного наследия и (или) охраняемых ландшафтных объектов;
  • охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения.

С учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное зонирование территорий и интенсивность их использования.

Комплексная схема содержит предложения по установлению границ населенных пунктов в данном регионе, пригородных зон, обеспечению ресурсами для комплексного развития территории, включая резервные территории, а также предложения по территориальному транспортному планированию и организации дорожного движения.

Заказчик с участием разработчика (генерального проектировщика) составляет задание на проектирование.

Общие требования к заданию на проектирование и перечень исходных данных устанавливаются государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (строительными нормами и сводом правил).

При изменении заказчиком ранее выданного задания на проектирование или исходных данных оплата этих работ производится заказчиком по дополнительному договору (соглашению) с учетом полностью или частично выполненных к этому времени проектных работ.

Срок разработки, состав и содержание комплексной схемы определяются согласно государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Указывается, что при разработке комплексной схемы разрабатываются карты-схемы расположения памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства на территории соответствующей области либо ее части.

В комплексной схеме должны учитываться зоны охраны недвижимых памятников истории и культуры и объектов государственного природно-заповедного фонда (охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта).

С этой целью на выполняемых в составе проектов графических материалах должны быть нанесены необходимые элементы зон охраны памятников, а в пояснительных записках отражены требования, обеспечивающие установленный режим этих зон.

В случаях, когда города и сельские населенные пункты расположены на территории с неблагоприятными природными условиями, в составе комплексной схемы разрабатываются проектные решения по инженерной подготовке территории, защите территории и указанных населенных пунктов от опасных геологических и гидрогеологических процессов как естественных, так и вызванных хозяйственной деятельностью человека.

Для областей и районов с курортными ресурсами, курортных городов и других населенных пунктов курортного типа проектные работы должны выполняться с учетом материалов по функциональному медицинскому зонированию территории, оценке курортных и рекреационных ресурсов, а также установленным санитарным зонам курортов.

Правила также устанавливают порядок согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов.

Постановление вводится в действие с 16 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Порядок представления к госнаградам: Токаев внес изменения
Право
15:11, Сегодня
Порядок представления к госнаградам: Токаев внес изменения
Переименованы Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики
Право
14:45, Сегодня
Переименованы Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Право
13:00, Сегодня
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: