Право

Налоговые органы будут использовать биометрию

Цифровая дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев, отпечаток пальца, дактилоскопия , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 11:56 Фото: freepik
Министерство финансов разработало Правила использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Проект правил регламентирует закрепление действующего функционала по использованию средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов в целях пресечения фактов выписки счетов-фактур лицами, не причастными к финансово-хозяйственной деятельности компаний.

Цель документа – содействие налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с компаниями, имеющими наибольшую вероятность риска выписки фиктивных счетов-фактур, что в свою очередь снизит долю теневой экономики.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
