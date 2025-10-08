#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Право

Биометрическая идентификация: утверждены правила ее использования органами госдоходов

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:55 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 3 октября 2025 года утвердил Правила использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что средства биометрической идентификации используются в следующих случаях:

  • регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ;
  • выявления в отношении налогоплательщика риска на основе системы управления рисками.

Биометрическая идентификация проводится один раз в день при выписке ЭСФ. В случае ее непрохождения выписка ЭСФ невозможна.

Общее количество обязательных прохождений биометрической идентификации составляет три раза.

По достижении указанного количества ИС ЭСФ предоставляет возможность дальнейшей выписки ЭСФ без прохождения биометрической идентификации.

ИС ЭСФ проводит проверку на предмет соответствия данных ЭЦП руководителя или уполномоченного лица на выписку ЭСФ с данными о руководителе юридического лица, ИП либо физическом лице с регистрационными данными, размещенными в нормативно-справочной информации оператора ИС ЭСФ, и данными, размещенными на платформе "цифрового профиля" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

При соответствии данных оператор ИС ЭСФ:

  • в случае регистрации налогоплательщика в ИС ЭСФ присваивает налогоплательщику статуса участника ИС ЭСФ;
  • в случае выявления риска обрабатывает и присваивает регистрационный номер ЭСФ.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года включительно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане в системе электронных счетов-фактур будут использовать биометрическую идентификацию
10:36, 03 апреля 2023
В Казахстане в системе электронных счетов-фактур будут использовать биометрическую идентификацию
Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года
08:45, 28 января 2025
Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года
Налоговые органы будут использовать биометрию
11:56, 07 августа 2025
Налоговые органы будут использовать биометрию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: