Биометрическая идентификация: утверждены правила ее использования органами госдоходов

Министр финансов приказом от 3 октября 2025 года утвердил Правила использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что средства биометрической идентификации используются в следующих случаях:

регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ;

выявления в отношении налогоплательщика риска на основе системы управления рисками.

Биометрическая идентификация проводится один раз в день при выписке ЭСФ. В случае ее непрохождения выписка ЭСФ невозможна.

Общее количество обязательных прохождений биометрической идентификации составляет три раза.

По достижении указанного количества ИС ЭСФ предоставляет возможность дальнейшей выписки ЭСФ без прохождения биометрической идентификации.

ИС ЭСФ проводит проверку на предмет соответствия данных ЭЦП руководителя или уполномоченного лица на выписку ЭСФ с данными о руководителе юридического лица, ИП либо физическом лице с регистрационными данными, размещенными в нормативно-справочной информации оператора ИС ЭСФ, и данными, размещенными на платформе "цифрового профиля" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

При соответствии данных оператор ИС ЭСФ:

в случае регистрации налогоплательщика в ИС ЭСФ присваивает налогоплательщику статуса участника ИС ЭСФ;

в случае выявления риска обрабатывает и присваивает регистрационный номер ЭСФ.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года включительно.