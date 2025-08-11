Доработана норма УК об ответственности за групповое неповиновение с членовредительством

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 6 декабря 2023 года №37-НП признал ч. 3 ст. 428 Уголовного кодекса соответствующей Конституции. Однако дал ей свое толкование, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд пояснил, что привлечение к уголовной ответственности за участие в групповом неповиновении, сопряженное с членовредительством допустимо, если его целью являлось неповиновение законным требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы и нарушение установленного порядка (режима) отбывания наказания.

Во исполнения решения законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан" редакция статьи 428 УК дополнена целями совершения членовредительства осужденными, а также конкретизирована терминология, используемая для обозначения учреждений уголовно-исполнительной системы.

В частности, теперь в документе говорится:

Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, а равно участие в групповом неповиновении, выразившееся в умышленном причинении себе какого-либо повреждения с целью нарушения установленного порядка (режима) отбывания наказания, либо участие в групповом неповиновении, сопряженное с применением насилия или повлекшее тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.