Право

Из УК исключили норму о запрете на УДО при замене смертной казни на лишение свободы

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд в нормативном постановлении от 11 июля 2024 года №48-НП признал не соответствующим Конституции п. 1 ч. 8 ст. 72 УК. В Уголовный кодекс внесли поправки, которыми исключена норма о запрете на УДО, основанная на несуществующем виде наказания, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 11 июля 2024 года №48-НП признал не соответствующим Конституции пункт 1) части восьмой статьи 72 Уголовного кодекса, согласно которой условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицам, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования либо в связи с применением закона, отменяющего смертную казнь.

При этом в Конституционном суде подчеркнули, что установление ограничения на применение УДО для указанной категории лиц в нынешней ситуации связано с несуществующим видом наказания.

В статье 15 Конституции установлен запрет на применение смертной казни, а в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве нормы о ней исключены. Таким образом, сохранение этого ограничения в УК для указанной группы осужденных не согласуется с Конституцией.

Во исполнение решения пункт 1) части 8 статьи 72 УК исключен законом от 16 июля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
