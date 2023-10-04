Конституционный суд рекомендовал усовершенствовать нормы УК

Конституционный суд признал конституционным примечание статьи 214 Уголовного кодекса, однако считает, что в Уголовный кодекс и иные законы нужно внести изменения, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился гражданин, осужденный за незаконный обмен криптовалюты, с просьбой рассмотреть на соответствие Конституции примечание ст. 214 Уголовного кодекса (УК), которое предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за впервые совершенную незаконную предпринимательскую, банковскую, микрофинансовую или коллекторскую деятельность при добровольном возмещении ущерба.

По мнению казахстанца, данное примечание не соответствует Конституции, поскольку не может быть применено к лицам, в уголовных делах которых отсутствует ущерб, а деяния связаны с извлечением дохода в крупном размере.

Что решил КС

КС признал соответствующим Конституции примечание статьи 214 УК.

Однако рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в УК и иные законы в соответствии с изложенными ниже правовыми позициями.

Чем КС мотивировал свою позицию

Из содержания примечания статьи 214 УК вытекает, что оно применяется только в случаях причинения крупного ущерба гражданину, организации или государству впервые и добровольного его возмещения до момента вынесения судом приговора. Примечание не охватывает случаи совершения указанных в статье 214 УК преступлений, связанных с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, так как эти деяния признаны законом общественно опасными и при отсутствии каких-либо преступных последствий.

Уголовным законом установлено, что совершение противоправных деяний, предусмотренных частью первой ст. 214 УК, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, даже если они совершены впервые, не подпадают под правила примечания данной статьи. Это не противоречит принципу равенства всех перед законом, так как применение указанного примечания не зависит от того, кто совершил уголовное правонарушение, повлекшее причинение крупного ущерба, ответственность за которое предусмотрена названной статьей.

КС считает, что принцип равенства всех перед законом не означает, что все предусмотренные уголовным законом деяния должны влечь одинаковую ответственность и иные последствия, связанные с совершением правонарушения. Очевидно, что размер ответственности зависит от степени общественной опасности каждого конкретного правонарушения и других сопутствующих обстоятельств, указанных в УК.

Что следует усовершенствовать в УК и других НПА

КС выявил недостатки, связанные с обеспечением взаимной согласованности мер ответственности за рассматриваемые деяния и конструкцией норм законов различной отраслевой принадлежности.

Диспозиция ст. 214 УК требует совершенствования, поскольку она излишне загромождена несколькими альтернативными деяниями, связанными с незаконной предпринимательской деятельностью, банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельностью, которые могут быть дифференцированы в отдельных нормах УК. Такой законодательный подход порождает определенные сложности в правоприменительной практике и создает риск нарушения конституционных прав человека.

Кроме того, не гармонизированы между собой определения крупного ущерба, причиненного гражданину, а также значительного размера при обороте подакцизных товаров: в КоАП – не более 1000 МРП, а в УК – 2000 МРП и более (пункты 1 и 3 примечаний статьи 153 КоАП, пункты 2) и 38) статьи 3 УК).

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (3 октября 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.