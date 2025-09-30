Изменились правила выплаты денежного довольствия военнослужащим органов внутренних дел

Приказом министра внутренних дел от 24 сентября 2025 года внесены изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что денежное довольствие, причитающееся военнослужащему и своевременно не выплаченное ему или выплаченное в меньшем, чем следовало, размере, выплачивается за весь период, в течение которого военнослужащий имел право на него, в пределах срока исковой давности.

При подтверждении ранее неучтенных в личных делах периодов службы для определения размера должностного оклада денежное довольствие по вновь установленным размерам выплачивается:

со дня подписания протокола по установлению стажа, без перерасчета за прошлое время, в случае если военнослужащим своевременно не были предоставлены подтверждающие документы;

за весь период службы, в случае если воинской частью (республиканским государственным учреждением) не был учтен своевременно подтвержденный период службы.

Рассмотрение представленных документов и выплаты по вновь установленным размерам осуществляются в течение 30 календарных дней.

Указывается, что для определения размеров должностного оклада военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту в воинской части (республиканском государственном учреждении), создаются комиссии по исчислению стажа службы, дающего право на установление должностного оклада.

В состав комиссии воинской части (республиканского государственного учреждения) включаются должностные лица финансовых, юридических, кадровых подразделений (в случае отсутствия кадрового подразделения – лица, ведущие учет личного состава).

Решение комиссии об исчислении стажа службы оформляется протоколом заседания комиссии в течение 3 рабочих дней после назначения на должность вновь прибывшего военнослужащего. Выписка из протокола заседания комиссии составляется в двух экземплярах (один экземпляр – в кадровое подразделение, второй – в финансовое подразделение).

По должностям, имеющим в штате двойное наименование, должностной оклад устанавливается по первому наименованию должности.

При этом правила дополнены пунктом о том, что военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве, денежные выплаты осуществляются в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 Закона о воинской службе.

Денежные выплаты осуществляются ежемесячно воинскими частями (республиканскими государственными учреждениями), куда военные резервисты поступили для прохождения службы в резерве на основании приказа командира воинской части (начальника) одновременно с выплатой денежного довольствия военнослужащим по контракту.

Выплата военнослужащему денежного содержания и надбавки за классную квалификацию, получение которых было прекращено в связи с нахождением в распоряжении, возобновляется:

назначенному на должность – со дня подписания приказа о назначении на должность, при этом за период со дня подписания приказа о назначении и до дня вступления в исполнение обязанностей по воинской должности выплачивается денежное довольствие по ранее занимаемым должностям;

– со дня подписания приказа о назначении на должность, при этом за период со дня подписания приказа о назначении и до дня вступления в исполнение обязанностей по воинской должности выплачивается денежное довольствие по ранее занимаемым должностям; временно допущенному к исполнению обязанностей по вакантной воинской должности – со дня подписания приказа о допуске к временному исполнению обязанностей по воинской должности и до дня освобождения от исполнения обязанностей по воинской должности включительно;

– со дня подписания приказа о допуске к временному исполнению обязанностей по воинской должности и до дня освобождения от исполнения обязанностей по воинской должности включительно; магистранту, докторанту, адъюнкту и военному врачу-резиденту, а также курсанту, зачисленному в военное учебное заведение на очное обучение, – со дня подписания приказа о направлении на обучение;

– со дня подписания приказа о направлении на обучение; направленному на лечение – со дня направления, при этом денежное содержание и надбавка за классную квалификацию выплачивается по день возвращения к месту нахождения в распоряжении включительно, а убывшему в отпуск по болезни по решению военно-врачебной комиссии – по день окончания отпуска включительно;

– со дня направления, при этом денежное содержание и надбавка за классную квалификацию выплачивается по день возвращения к месту нахождения в распоряжении включительно, а убывшему в отпуск по болезни по решению военно-врачебной комиссии – по день окончания отпуска включительно; убывшему в ежегодный отпуск – со дня убытия в отпуск, при этом денежное содержание и надбавка за классную квалификацию выплачиваются по день окончания отпуска включительно.

Кроме того, правила дополнены пунктом о том, что военнослужащему, проходящему воинскую службу на должности, соответствующей летной военно-учетной специальности и военнослужащему, проходящему воинскую службу на должности авиационного наземного специалиста по обслуживанию авиационной техники, надбавка выплачивается со дня присвоения, повышения, подтверждения, снижения и сохранения классной квалификации к фактически получаемому должностному окладу на основании приказа должностных лиц, определенных Инструкцией о присвоении (подтверждении и снижении) классной квалификации авиационного персонала государственной авиации РК.

Также говорится, что военнослужащему, проходящему воинскую службу по контракту, при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья либо в связи с сокращением штатов воинской части (учреждения) выходное (единовременное) пособие выплачивается в размере, имеющему выслугу:

менее 10 календарных лет, – трехмесячного денежного содержания;

от 10 до 15 календарных лет, – четырехмесячного денежного содержания;

от 15 до 20 календарных лет, – пятимесячного денежного содержания;

от 20 до 25 календарных лет, – шестимесячного денежного содержания;

от 25 до 30 календарных лет, – семимесячного денежного содержания;

свыше 30 календарных лет, – восьмимесячного денежного содержания.

При повторном поступлении на воинскую службу по контракту размер выходного (единовременного) пособия определяется с учетом ранее выплаченного выходного пособия, за исключением случаев, когда данное выходное пособие ранее при увольнении с воинской службы либо со службы из правоохранительных и специальных государственных органов РК не выплачивалось.

Выходное пособие повторно не выплачивается в случае равенства причитающегося и ранее выплаченного выходного пособия.

Военнослужащему, награжденному орденом РК или бывшего Союза Советских Социалистических Республик за участие в боевых действиях, антитеррористических или миротворческих операциях, размер выходного пособия увеличивается на два оклада денежного содержания.

Выходное пособие военнослужащему выплачивается воинской частью (республиканским государственным учреждением) при окончательном расчете с увольняемым и вручении ему документов об увольнении.

Выслуга лет для исчисления размера выходного пособия определяется на основании справки, выданной кадровым подразделением воинской части (республиканского государственного учреждения).

Также правила дополнены новым параграфом – "Полевые выплаты военнослужащему (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, курсанта и кадета военного учебного заведения, военнообязанного, призванного на воинские сборы, военнослужащего, проходящих воинскую службу в резерве)".

Так, говорится, что полевые выплаты военнослужащему (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, курсанта и кадета военного учебного заведения, военнообязанного, призванного на воинские сборы, военнослужащего, проходящих воинскую службу в резерве) осуществляются в размере 1,2-кратного МРП за сутки без оплаты командировочных расходов за нахождение на полевых выходах (за исключением специальных полевых работ) независимо от места дислокации вне постоянного места жительства, выходах в море, участие в учениях или походах кораблей.

Полевые выплаты выплачиваются на основании приказа командира (начальника) воинской части (республиканского государственного учреждения) на проведение полевого выхода. При этом оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней после завершения полевого выхода и возвращения военнослужащего к месту воинской службы.

В приказе указывается период нахождения на полевом выходе, список военнослужащих с указанием воинского звания, фамилии, имя, отчества и занимаемой должности.