Как изменится военно-врачебная экспертиза в правоохранительных органах

МВД подготовило проект поправок в Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе РК и Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В практике военно-врачебной экспертизы немало случаев, когда освидетельствуемые лица предоставляют в ВВК результаты исследований и консультаций специалистов, явно не соответствующие данным анамнеза и фактического объективного личного осмотра врача-эксперта ВВК либо совместного осмотра несколькими экспертами ВВК. Причины выдачи таких недостоверных результатов разные, в том числе неопытность или мотивированность специалистов, проводивших исследование.

В связи с этим предлагается дополнить правила следующей нормой:

При несоответствии содержания представленных результатов исследований и (или) консультаций специалистов данным анамнеза и фактическим результатам личного объективного осмотра врача-эксперта граждане направляются на повторное дополнительное обследования в иные медицинские организации или к иным специалистам. При этом врач-эксперт ВВК разъясняет обоснования необходимости проведения повторного дополнительного обследования.

Информирование освидетельствуемого о необходимости явки на заседание ВВК, времени и месте его проведения подтверждается его подписью в разделе "особые отметки" акта (карты) медицинского обследования (МО).

С данного момента акты (карты) МО у кандидатов и сотрудников изымаются и передаются председателю ВВК для проведения итогового заседания.

Данная поправка направлена на исключение конфликтных ситуаций, когда освидетельствуемые лица, в том числе отказавшиеся от дальнейшего обследования, изъявляют желание оставить у себя экспертные медицинские материалы. В дальнейшем это ведет к невозможности вынесения заключения ВВК, учета статистических данных, а также предоставления информации в случаях обжалования.

Кроме того, поправками детализирован процесс фиксации мнения "за", "против", обоснования особого мнения непосредственно в ходе заседания ВВК и оформления в акте (карте) МО и протоколе заседания ВВК.

В частности, говорится, что заключения и постановления ВВК принимаются коллегиально простым большинством голосов экспертов-врачей, присутствующих на заседании комиссии, и председателя комиссии с отметкой в акте МО ВВК результатов "за", "против".

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. При несогласии председателя или отдельных членов комиссии с принятым общим заключением ВВК особое мнение разъясняется в ходе заседания ВВК, прилагается в письменном виде в акте(карте) МО и записывается в журнале протоколов заседания ВВК.

В проекте детализировано основание вынесения заключения "Подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием" в случаях, требующих повторного освидетельствования (при необходимости стационарного обследования или лечения, а также в случаях определения ВЭИ при наличии выраженных заболеваний, последствий травм).

С 2024 года отдельным категориям граждан личные учетно-воинские документы не выдаются. Данные лица не могут получить сведения о категории годности к воинской службе, необходимые для ВВК.

Согласно пункту 62 Правил воинского учета в личном кабинете на портале электронного правительства отражаются "сведения об отношении гражданина к воинской службе, о состоянии его на воинском учете и о прохождения воинской службы". Также, согласно пп. 10) пункта 19 Правил документы воинского учета должны содержать сведения "годность к воинской службе по состоянию здоровья".

Однако на практике на данных электронных источниках не отражаются конкретные формулировки КГ\ВС, а также основания вынесения определенной КГ/ВС (обозначения видов заболеваний).

В связи с этим в правила дополняется норма:

При отсутствии у кандидатов на службу (учебу) учетно-воинских документов сведения об их отношении (степени годности) к воинской службе уточняются в электронных информационных системах государственных органов, распечатываются и заверяются печатью кадровой службы для предоставления в ВВК вместе с направлением на МО.

В случаях перевода в спецподразделения сотрудников иных подразделений, имеющих некоторые виды заболеваний, условия службы в спецподразделениях вызывают значительное ухудшение состояния имеющихся отдельных заболеваний, последствий травм, что приводит за короткий период к неспособности к продолжению службы.

В то же время сотрудники с подобными заболеваниями могут благополучно продолжить службу на занимаемых должностях в иных подразделениях с более благоприятными условиями службы.

В связи с этим предлагается дополнить правила нормой:

При перемещении сотрудников на любые должности спецподразделений с иных подразделений и определении им категории годности "В-ИНД" в соответствии с пунктами 9, с 11 по 28, с 30 по 46, с 49 по 52, с 57 по 72, с 76 по 85, 89 Требований, данным лицам выносится заключение "Не годен(на) к службе" (с указанием должности). При этом заключение о категории годности к воинской службе не выносится.

При несогласии гражданина (его представителя или членов его семьи) с пересмотренным ВВК постановлением о причинной связи заболевания, увечья причинная связь данного заболевания, увечья рассматривается ЦВВК МВД.

При установлении инвалидности и (или) гибели (смерти) в период прохождения службы либо до истечения одного года после его увольнения со службы, причинная связь данного заболевания, увечья определяется только ЦВВК МВД.

Данное изменение направлено на необходимость определении причинной связи заболевания, увечья непосредственно в ЦВВК не только в случаях несогласия гражданина с пересмотренным ВВК постановлением о причинной связи заболевания, увечья, но и во всех случаях, связанных с получением инвалидности и (или) гибели (смерти) в период прохождения службы либо до истечения одного года после его увольнения со службы.

Согласно рекомендации Академии правоохранительной службы при Генеральной прокуратуре РК необходимо периодически перепроверять уровень агрессии и склонность к жестоким действиям. В связи с этим в правила вносится дополнение, в соответствии с которым:

Обязательные методики ПДТ проводятся с целью получения формализованных данных о психологических особенностях личности и включают одну из методик (по выбору психолога) для определения наличия, степени выраженности и уровня контроля агрессии (ИТО, FPI, Басса-Дарки, опросник для оценки агрессии) лиц, назначаемых (перемещаемых) по службе на отдельные должности (перечень должностей определяется актом руководителя правоохранительного органа).

При этом предусмотрено, что в зал психодиагностического тестирования (ПДТ) граждане входят без сотовых (мобильных) телефонов и других видов связи и гаджетов, либо они выключаются и располагаются в отдельно отведенном видимом месте в зале ПДТ.

Также добавляется ряд новых тестов на определение уровня агрессии: опросник Леонгарда, опросник характериологической акцентуации личности и нервно-психической неустойчивости (ХАЛ-НПН), тест на определение агрессивной, делинквентной направленности, опросник для оценки агрессии, индивидуально-типологический опросник (ИТО), Фрайбургский многофакторный личностный опросник (FPI).

После завершения психофизиологического обследования (ПФО) все экспертные материалы ПФО (бланки тестов, их интерпретации, графики, расписки) и заполненная форма приложения 22 к Правилам прошиваются в единый пакет документов (удобный в использовании и исключающий утерю документов) и вкладываются в акт (карту) МО.

Данное изменение позволит сохранять материалы ПФО в карте МО (кандидатов на учебу) во всех случаях, независимо от вынесенного заключения по аналогии с хранением материалов ПФО в актах МО (кандидатов на службу и сотрудников). Это позволит анализировать все материалы ранее проведенного ПФО во время окончательного МО во временно действующей военно-врачебной комиссии учебного заведения.

Кроме того, детализирован процесс действий специалистов ВВВК УЗ для исключения ознакомления кандидатов с содержанием материалов ПФО.

Так, перед началом проведения окончательного МО в ВВВК УЗ материалы ПФО из карт МО всех кандидатов на учебу изымаются (для исключения ознакомления кандидатов с их содержанием) и передаются под роспись психологу ВВВК УЗ.

Психолог ВВВК УЗ, после беседы с кандидатом и проверки результатов ПФО, материалы ПФО вместе с картой МО передает эксперту-врачу-психиатру.

С момента обследования психолога и психиатра карты МО на руки гражданам не возвращаются.

В случаях направления в учебное заведение кандидата, которому при предварительном МО был вынесен вывод ПФО "не рекомендуется", материалы ПФО рассматриваются психологом ВВВК УЗ на предмет объективности выставленного ранее заключения, отсутствия нарушений процесса и интерпретации результатов ПФО.

Если по результатам проверки нарушений процесса и интерпретации результатов ПФО не установлено, психолог ВВВК УЗ подтверждает ранее вынесенный вывод "не рекомендуется", о чем указывает и расписывается в разделе "психологическое обследование" карты МО.

При выявлении в ходе проверки материалов ПФО предварительного МО фактов нарушения процедуры и (или) интерпретации результатов ПДТ, в ВВВК УЗ проводится контрольное ПФО.

Если по итогам рассмотрения материалов предыдущего ПФО или по результатам контрольного ПФО вывод "не рекомендуется" подтверждается, то решение вопроса о поступлении в учебное заведение возлагается на приемную комиссию с учетом мнения психолога ВВВК УЗ и штатного психолога учебного заведения.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа 2024 года.

Ранее мы сообщали, что силовиков Казахстана планируют проверять на профессиональную добропорядочность.