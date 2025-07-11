Годность к службе в армии: Минобороны обновило требования
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны приказом от 30 июня 2025 года внес изменения в требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что требования предъявляются к состоянию здоровья граждан (военнослужащих) к воинской службе по графам:
по графе I:
- гражданам при приписке к призывным участкам;
- гражданам при призыве на срочную воинскую службу;
- гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК на безвозмездной основе;
- гражданам, поступающим в военные учебные заведения (вуз), реализующие общеобразовательные программы общего среднего образования и их воспитанникам;
по графе II:
- гражданам (военнослужащим) при поступлении в вуз, реализующие программы технического и профессионального, высшего образования;
- гражданам при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;
- гражданам при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;
- гражданам при поступлении на воинскую службу в резерве из числа рядовых, сержантов запаса;
- военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях рядового и сержантского составов;
- гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;
- военнослужащим срочной воинской службы;
- курсантам (кадетам) вуза до заключения контракта о прохождении воинской службы;
- рядовым и сержантам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
по графе III:
- офицерам запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве;
- военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях офицерского состава;
- военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту;
- офицерам, проходящим воинскую службу по призыву;
- военнослужащим, при поступлении в вуз, реализующие программы послевузовского образования;
- курсантам (кадетам) вуза после заключения контракта о прохождении воинской службы;
- офицерам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
по графе IV:
- военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве (гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве), офицерам, проходящим воинскую службу по призыву в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ), Военно-морских силах (ВМС), частях специального назначения (ЧСН) – требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;
- военнослужащим (гражданам, призванным на воинские сборы), привлекаемым к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.
В Требованиях по графам предусмотрены следующие категории годности к воинской службе:
- А – годен к воинской службе;
- Б – годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
- В – ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);
- Г – временно не годен к воинской службе;
- Д – не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
- Е – не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
- НГ – не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях РК, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;
- В-ИНД – годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В;
- ИНД – годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.
Указывается, что для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН).
Категория годности Г предусматривает негодность к поступлению на воинскую службу по контракту, в вуз и школы, а категории годности В, Д и Е предусматривают негодность к обучению в вуз и школах.
Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.
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