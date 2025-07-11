Годность к службе в армии: Минобороны обновило требования

Министр обороны приказом от 30 июня 2025 года внес изменения в требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что требования предъявляются к состоянию здоровья граждан (военнослужащих) к воинской службе по графам:

по графе I:

гражданам при приписке к призывным участкам;

гражданам при призыве на срочную воинскую службу;

гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК на безвозмездной основе;

гражданам, поступающим в военные учебные заведения (вуз), реализующие общеобразовательные программы общего среднего образования и их воспитанникам;

по графе II:

гражданам (военнослужащим) при поступлении в вуз, реализующие программы технического и профессионального, высшего образования;

гражданам при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;

гражданам при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;

гражданам при поступлении на воинскую службу в резерве из числа рядовых, сержантов запаса;

военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях рядового и сержантского составов;

гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;

военнослужащим срочной воинской службы;

курсантам (кадетам) вуза до заключения контракта о прохождении воинской службы;

рядовым и сержантам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

по графе III:

офицерам запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве;

военнослужащим, проходящим воинскую службу в резерве на воинских должностях офицерского состава;

военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту;

офицерам, проходящим воинскую службу по призыву;

военнослужащим, при поступлении в вуз, реализующие программы послевузовского образования;

курсантам (кадетам) вуза после заключения контракта о прохождении воинской службы;

офицерам запаса, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

по графе IV:

военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве (гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве), офицерам, проходящим воинскую службу по призыву в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ), Военно-морских силах (ВМС), частях специального назначения (ЧСН) – требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;

военнослужащим (гражданам, призванным на воинские сборы), привлекаемым к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.

В Требованиях по графам предусмотрены следующие категории годности к воинской службе:

А – годен к воинской службе;

– годен к воинской службе; Б – годен к воинской службе с незначительными ограничениями;

– годен к воинской службе с незначительными ограничениями; В – ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);

– ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву); Г – временно не годен к воинской службе;

– временно не годен к воинской службе; Д – не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;

– не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время; Е – не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;

– не годен к воинской службе с исключением с воинского учета; НГ – не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях РК, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;

– не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях РК, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами; В-ИНД – годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В;

– годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК определяется индивидуально, и предусматривает категорию годности Б или В; ИНД – годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.

Указывается, что для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН).

Категория годности Г предусматривает негодность к поступлению на воинскую службу по контракту, в вуз и школы, а категории годности В, Д и Е предусматривают негодность к обучению в вуз и школах.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.