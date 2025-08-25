Военно-врачебная экспертиза в правоохранительных органах: изменения в правилах

Приказом МВД от 18 августа 2025 года внесены изменения в Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе РК, Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился заголовок документа – Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе РК.

Вместе с тем уточняется, что годность кандидатов на службу, учебу, сотрудников правоохранительных органов определяется в соответствии с Требованиями, предъявляемыми к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службе РК.

Порядок проведения ВВЭ для кандидатов на учебу в военно-учебные заведения Национальной гвардии РК, кандидатов на воинскую службу по контракту или в резерве в Нацгвардии РК и военнослужащих, проходящих воинскую службу в Нацгвардии, регламентируется Правилами проведения военно-врачебной экспертизы и Положением об органах военно-врачебной экспертизы Национальной гвардии РК.

Порядок проведения ВВЭ для кандидатов на воинскую службу, учебу и военнослужащих, проходящих воинскую службу в военно-следственных подразделениях и подразделениях гражданской обороны правоохранительных органов регламентируется Правилами проведения военно-врачебной экспертизы и Положением о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК.

Годность по состоянию здоровья и развития к поступлению (обучению) в военные учебные заведения правоохранительных органов, к воинской службе в подразделениях Национальной гвардии, военно-следственных подразделениях, органах гражданской защиты определяется Требованиями, предъявляемыми к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях республики.

Также уточняется, что при заболеваниях действующим и бывшим сотрудникам постановления о причинной связи выносится в редакции:

"Заболевание получено в период прохождения службы " – если оно возникло у освидетельствуемого лица в период прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе либо до поступления на службу и достигло в период прохождения службы степени тяжести, которая изменяет категорию годности к службе, а также при хронических медленно прогрессирующих заболеваниях, если начало заболевания можно отнести к периоду прохождения службы при наличии медицинских документов, позволяющих обосновать начало заболевания в указанный период;

"Заболевание получено при исполнении служебных обязанностей" – если оно получено сотрудником при инфицировании при исполнении служебных обязанностей в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе:

- особо опасной инфекцией при исполнении служебных обязанностей (служебного долга) в эпидемическом очаге особо опасной инфекции;

- эпидемическими заболеваниями в период введения по ним карантина или чрезвычайного положения при непосредственном исполнении прямых служебных обязанностей, связанных с контактированием с зараженными данными эпидемическим заболеваниям лицами (телами) или привлечением к обеспечению ограничительных или других специальных мероприятий по данным эпидемическим заболеваниям;

- туберкулезом, вирусным гепатитом В, С, вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных обязанностей сотрудников, служащих непосредственно в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы либо сопровождающих больных осужденных при этапировании в спецвагонах и имеющих непосредственный контакт с больными указанными заболеваниями;

"Заболевание не связано с исполнением служебных обязанностей и службой" – если оно возникло у освидетельствуемого до поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу и в период прохождения службы не достигло степени, которая изменяет категорию годности освидетельствуемого к службе.

В Положении о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел РК уточняется, что комиссии ВВЭ ОВД являются медицинскими экспертно-диагностическими подразделениями ОВД и предназначены для организации и проведения ВВЭ в правоохранительных органах, органах гражданской зашиты и Государственной фельдъегерской службе РК.

Указывается, что по вопросам военно-врачебной экспертизы в отношении кандидатов на службу в правоохранительные органы и воинскую службу, кандидатов на обучение в организации образования правоохранительных органов и в военно-учебные заведения, сотрудников и военнослужащих, проходящих службу, воинскую службу в правоохранительных органах, ВВК руководствуются настоящим Положением и нормативными актами, указанными в пунктах 1 и 3 Правил проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской зашиты и Государственной фельдъегерской службе РК.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.