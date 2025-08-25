#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Право

Военно-врачебная экспертиза в правоохранительных органах: изменения в правилах

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 15:06 Фото: pixabay
Приказом МВД от 18 августа 2025 года внесены изменения в Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе РК, Положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился заголовок документа – Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и государственной фельдъегерской службе РК.

Вместе с тем уточняется, что годность кандидатов на службу, учебу, сотрудников правоохранительных органов определяется в соответствии с Требованиями, предъявляемыми к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службе РК.

Порядок проведения ВВЭ для кандидатов на учебу в военно-учебные заведения Национальной гвардии РК, кандидатов на воинскую службу по контракту или в резерве в Нацгвардии РК и военнослужащих, проходящих воинскую службу в Нацгвардии, регламентируется Правилами проведения военно-врачебной экспертизы и Положением об органах военно-врачебной экспертизы Национальной гвардии РК.

Порядок проведения ВВЭ для кандидатов на воинскую службу, учебу и военнослужащих, проходящих воинскую службу в военно-следственных подразделениях и подразделениях гражданской обороны правоохранительных органов регламентируется Правилами проведения военно-врачебной экспертизы и Положением о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК.

Годность по состоянию здоровья и развития к поступлению (обучению) в военные учебные заведения правоохранительных органов, к воинской службе в подразделениях Национальной гвардии, военно-следственных подразделениях, органах гражданской защиты определяется Требованиями, предъявляемыми к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях республики.

Также уточняется, что при заболеваниях действующим и бывшим сотрудникам постановления о причинной связи выносится в редакции:

  • "Заболевание получено в период прохождения службы" – если оно возникло у освидетельствуемого лица в период прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе либо до поступления на службу и достигло в период прохождения службы степени тяжести, которая изменяет категорию годности к службе, а также при хронических медленно прогрессирующих заболеваниях, если начало заболевания можно отнести к периоду прохождения службы при наличии медицинских документов, позволяющих обосновать начало заболевания в указанный период;
  • "Заболевание получено при исполнении служебных обязанностей" – если оно получено сотрудником при инфицировании при исполнении служебных обязанностей в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе:

- особо опасной инфекцией при исполнении служебных обязанностей (служебного долга) в эпидемическом очаге особо опасной инфекции;

- эпидемическими заболеваниями в период введения по ним карантина или чрезвычайного положения при непосредственном исполнении прямых служебных обязанностей, связанных с контактированием с зараженными данными эпидемическим заболеваниям лицами (телами) или привлечением к обеспечению ограничительных или других специальных мероприятий по данным эпидемическим заболеваниям;

- туберкулезом, вирусным гепатитом В, С, вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных обязанностей сотрудников, служащих непосредственно в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы либо сопровождающих больных осужденных при этапировании в спецвагонах и имеющих непосредственный контакт с больными указанными заболеваниями;

  • "Заболевание не связано с исполнением служебных обязанностей и службой" – если оно возникло у освидетельствуемого до поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу и в период прохождения службы не достигло степени, которая изменяет категорию годности освидетельствуемого к службе. 

В Положении о комиссиях военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел РК уточняется, что комиссии ВВЭ ОВД являются медицинскими экспертно-диагностическими подразделениями ОВД и предназначены для организации и проведения ВВЭ в правоохранительных органах, органах гражданской зашиты и Государственной фельдъегерской службе РК.

Указывается, что по вопросам военно-врачебной экспертизы в отношении кандидатов на службу в правоохранительные органы и воинскую службу, кандидатов на обучение в организации образования правоохранительных органов и в военно-учебные заведения, сотрудников и военнослужащих, проходящих службу, воинскую службу в правоохранительных органах, ВВК руководствуются настоящим Положением и нормативными актами, указанными в пунктах 1 и 3 Правил проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской зашиты и Государственной фельдъегерской службе РК.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Авиационный учебный центр стал государственным
Право
14:21, Сегодня
Авиационный учебный центр стал государственным
В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
Право
12:46, Сегодня
В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
Обновлены правила оповещения казахстанцев при ЧС
Право
12:22, Сегодня
Обновлены правила оповещения казахстанцев при ЧС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: