Право

Правила расторжения брака: что изменится в Казахстане с 16 сентября

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:55 Фото: freepik
В Министерстве юстиции (МЮ) Казахстана сегодня, 14 августа 2025 года, разъяснили, как можно расторгнуть брак по заявлению одного из супругов, сообщает Zakon.kz.

Законом РК от 16 июля 2025 года (инициированный правительством) в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" внесены поправки, предусматривающие новое основание для расторжения брака в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов (независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей) в виде постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Иными словами, развод можно оформить в одностороннем порядке в случае, если один из супругов более трех лет находится в международном розыске со дня санкционирования судом. Внесенные изменения вступают в силу с 16 сентября 2025 года".Пресс-служба МЮ РК

Для реализации указанных поправок Минюстом проводится работа по приведению в соответствие подзаконных нормативных актов. В частности, осуществляется актуализация Правил организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния.

"Таким образом, внесенные изменения направлены на совершенствование правового регулирования в сфере брачно-семейных отношений, обеспечение прав и интересов граждан при невозможности установления местонахождения одного из супругов".Пресс-служба МЮ РК

Подробнее о том, как меняются правила расторжения брака в Казахстане, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
