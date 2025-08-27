Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде в Нью-Йорке – Минюст РК

Пресс-служба МЮ РК:

"6 августа 2025 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка после проведения слушания с исследованием доказательств вынес приказ в пользу истцов – города Алматы и АО "БТА Банк" – признав Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду.

В дополнение к ранее принятому приказу об обязательстве выплатить $221,285.31, Федеральный судья Джон Г. Кёлтл установил, что Храпунов нарушил четкий и недвусмысленный приказ суда, обязывавший его регулярно отчитываться о своих активах. Обязанность предоставлять такие отчеты была возложена на Храпунова после предыдущего признания его виновным в неуважении к суду.

Новый приказ обязывает Ильяса Храпунова регулярно предоставлять полные сведения о своих активах и предпринятых попытках получить деньги для исполнения судебных решений, вынесенных против него, под угрозой дальнейших финансовых санкций. Ильяс Храпунов также обязан возместить городу Алматы и БТА Банку расходы, понесенные в связи с его неуважением к суду".

Новость дополняется...