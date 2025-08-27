#АЭС в Казахстане
Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде в Нью-Йорке – Минюст РК

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:09 Фото: pixabay
Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде в Нью-Йорке – Минюст РК

Пресс-служба МЮ РК:

"6 августа 2025 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка после проведения слушания с исследованием доказательств вынес приказ в пользу истцов – города Алматы и АО "БТА Банк" – признав Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду.

В дополнение к ранее принятому приказу об обязательстве выплатить $221,285.31, Федеральный судья Джон Г. Кёлтл установил, что Храпунов нарушил четкий и недвусмысленный приказ суда, обязывавший его регулярно отчитываться о своих активах. Обязанность предоставлять такие отчеты была возложена на Храпунова после предыдущего признания его виновным в неуважении к суду.

Новый приказ обязывает Ильяса Храпунова регулярно предоставлять полные сведения о своих активах и предпринятых попытках получить деньги для исполнения судебных решений, вынесенных против него, под угрозой дальнейших финансовых санкций. Ильяс Храпунов также обязан возместить городу Алматы и БТА Банку расходы, понесенные в связи с его неуважением к суду".

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
В Алматинской области презентовали Talgar Eco City: регион усиливает международное сотрудничество
09:00, Сегодня
В Алматинской области презентовали Talgar Eco City: регион усиливает международное сотрудничество
Швейцария какая-то: капризную природу ВКО с мистикой и шаманизмом обсуждает Казнет
22:21, 26 августа 2025
Швейцария какая-то: капризную природу ВКО с мистикой и шаманизмом обсуждает Казнет
Туман, пыльная буря и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде областей РК
20:01, 26 августа 2025
Туман, пыльная буря и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде областей РК
