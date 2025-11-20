В Казахстане расширили перечень существенно важных товаров

Министр торговли и интеграции приказом от 10 ноября 2025 года внес дополнения в Перечень существенно важных товаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлены:

фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 мм, прочая, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород видов ольха (Alnus spp.), ясень (Fraxinus spp.), бук (Fagus spp.), береза (Betula spp.), вишня (Prunus spp.), каштан (Castanea spp.), вяз (Ulmus spp.), эвкалипт (Eucalyptus spp.), гикори (Carya spp.), конский каштан (Aesculus spp.), липа (Tilia spp.), клен (Acer spp.), дуб (Quercus spp.), платан (Platanus spp.), тополь и осина (Populus spp.), робиния (Robinia spp.), лириодендрон (Liriodendron spp.) или орех (Juglans spp.);

фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 мм, прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород;

железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203);

коррозионностойкая сталь в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из коррозионностойкой стали;

другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах; полуфабрикаты из других видов легированных сталей;

медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования;

медь рафинированная; заготовки для прокатки;

медные сплавы прочие (кроме лигатур товарной позиции 7405);

скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции;

сплавы алюминиевые: слябы и биллеты: прочие;

свинец необработанный, прочий: содержащий сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов;

свинец необработанный, прочий: для рафинирования, содержащий 0,02 мас.% или более серебра (черновой свинец, или веркблей);

свинец необработанный, прочий;

подшипники шариковые;

подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе;

подшипники роликовые сферические;

прочие подшипники с цилиндрическими роликами, включая сепараторы и ролики в сборе;

подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие.

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2025 года.

Следует отметить, что для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров центральные государственные органы в пределах своей компетенции могут вводить запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом. При этом товары, в отношении которых вводятся квоты и запреты, должны быть включены в перечень существенных.