Обновлен Комплексный план по развитию нефтегазовых и нефтегазохимических проектов

Правительство постановлением от 13 августа 2025 года утвердило в новой редакции Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 - 2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Основной задачей нефтеперерабатывающей промышленности страны является обеспечение роста экономики и потребностей внутреннего рынка в горюче-смазочных материалах высокого качества, - говорится в тексте.

Крупные нефтегазовые проекты

В Казахстане разрабатывается 295 месторождений 104 нефтегазодобывающими предприятиями.

Добыча углеводородов на трех крупных месторождениях страны – Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане составляет 60% от общей добычи по стране.

Тенгизский проект находится в завершающей фазе крупнейшего проекта расширения: проект будущего расширения (ПБР), проект управления устьевым давлением (ПУУД). В 2022 году партнерами одобрены обновленная стоимость и график реализации проекта. Ожидается запуск проекта в соответствии с согласованным бюджетом и сроками, предусматривает обеспечение экономической ценности для акционеров и Республики Казахстан. Общий прогресс работ составляет 98,8%, общая стоимость проекта – 46,7 млрд долл.

Планом будущего освоения месторождения Карачаганак предусмотрена реализация инвестиционных проектов по поддержанию полки добычи (ПППД) и проекта расширения Карачаганака, этап I (ПРК1):

Проект расширения Карачаганака – 1А (ПРК-1А).

Проект расширения Карачаганака – 1Б (ПРК-1Б).

Все указанные проекты направлены на поддержание текущего уровня добычи жидких углеводородов на уровне 11 млн тонн в год. Реализация данных проектов запланирована на 2020 – 2027 годы.

Проект расширения Карачаганака (ПРК-1А) направлен на дальнейшее поддержание уровня добычи жидких углеводородов с учетом ввода дополнительного 5-го компрессора обратной закачки сырого газа. Период реализации: 2020 – 2025 годы. Бюджет проекта составляет 970 млн долл. США. Окончательное инвестиционное решение по проекту принято 11 декабря 2020 года. Общий прогресс реализации проекта составляет 91,8%, освоенная сумма проекта – 617,2 из 970 млн долл. США.

Проект расширения Карачаганака (ПРК-1Б) направлен на дальнейшее поддержание уровня добычи жидких углеводородов с учетом ввода дополнительного 6-го компрессора обратной закачки сырого газа. Период реализации: 2022 – 2027 годы. Окончательное инвестиционное решение по проекту ПРК-1Б принято 25 ноября 2022 года. Предварительный бюджет проекта составляет 734,6 млн долл. США. Общий прогресс реализации проекта составляет 32,1%, освоенная сумма проекта – 148,9 из 734,6 млн долл. США.

В рамках реализации Северо-Каспийского проекта прорабатывается концепция полномасштабного освоения Кашагана, в ходе которого добыча нефти будет увеличена с 450 тыс. барр/сут до 900 тыс. барр/сут на Восточном Кашагане (фаза II) и далее до 1100 тыс. барр/сут (фаза III) на Западном Кашагане. Сроки реализации данных проектов 2027 – 2042 годы.

Газовые проекты

Газовая отрасль играет ключевую роль в экономическом и социальном благополучии РК. Страна обладает богатейшими ресурсами газа.

Около 80% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Карачаганак, Кашаган, Тенгиз и Жанажол.

В газовой отрасли добыча попутного газа по итогам 2022 года составила 53,2 млрд м3, производство товарного газа для реализации – 23,9 млрд м3 (без учета собственных нужд), из которых внутреннее потребление составило 19,3 млрд м3 (в 2020 году потребление – 17 млрд м3), экспорт – 4,6 млрд м3.

Главными приоритетами в газовой сфере являются дальнейшая газификация территорий РК и обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Для сохранения энергетической безопасности и дальнейшего устойчивого развития газовой отрасли необходимо расширение ресурсной базы.

Покрытие растущей потребности ожидается за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений и расширения газоперерабатывающих мощностей.

Министерство энергетики РК ведет переговоры с акционерами НКОК по строительству газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд м3 в год в рамках реализации этапа 2А освоения месторождения Кашаган.

Сырой газ Карачаганакского месторождения в годовом объеме до 9 млрд м3 перерабатывается на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ОГПЗ) для поставки газа на внутренний рынок РК.

Согласно оценке Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО) у компании имеется возможность увеличить добычу сырого газа с месторождения с 9 млрд м3 до 13 млрд м3 (+4 млрд м3) в год без существенного влияния на добычу жидких углеводородов до конца Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) до 2037 года.

Согласно Дорожной карте стандартный график по реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода займет 6-7 лет с готовностью ввода его в эксплуатацию в 2030 году.

Возможности расширения мощностей по газу включают в себя использование новых скважин и внутрипромысловых трубопроводов, модификацию установок на Карачаганакском перерабатывающем комплексе, новую установку комплексной подготовки газа (УКПГ-4), а также экспортные трубопроводы.

Проекты нефтегазохимии и нефтепереработки

Отечественная нефтегазохимия представлена предприятиями по производству ароматических углеводородов (бензол, параксилол), полипропилена, смазочных масел, метил-трет-бутилового эфира, общая мощность которых составляет порядка 1350 тысяч тонн в год.

Для комплексного развития нефтегазохимических производств действует специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" (СЭЗ "НИНТ"), предусмотрены налоговые и таможенные льготы, обеспечение готовой инфраструктурой.

На территории СЭЗ "НИНТ" запланирована реализация проектов по производству бутадиена и его производных мощностью 339 тыс. тонн в год и полиэтилена мощностью 1,25 млн. тонн в год.

Помимо этого, указывается, что АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "НК "КазМунайГаз" подписано соглашение со стратегическим инвестором – компанией "СИБУР" о совместной реализации проекта "полиэтилен" (мощностью 1,25 млн/год полиэтилена) и совместном управлении проектом "полипропилен" (мощностью 550 тыс./год полипропилена).

По проекту "бутадиен" между ТОО "Бутадиен" и Lummus Technology LLC подписаны лицензионное соглашение и договор на разработку базового проекта в рамках второго пускового комплекса, ведутся проектные работы.

Кроме того, увеличение мощностей нефтепроводов Атырау-Кенкияк в реверсном направлении с 6 до 15 млн тонн в год и Кенкияк-Кумколь с 10 до 20 млн тонн позволит увеличить поставку нефти казахстанских нефтедобывающих компаний, в том числе с месторождений западных регионов (Атырауская, Мангистауская области) на НПЗ РК с учетом расширения мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, а также экспортные объемы казахстанских грузоотправителей по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу в КНР, в том числе с Западного Казахстана.

Недропользование

Отмечается, что в Казахстане упал уровень добычи нефти. Причинами названы естественное истощение основного фонда нефтяных месторождений страны, а также недостаточное инвестирование в капитальные затраты и геологоразведку.

К примеру, инвестиции недропользователей в геологоразведочные работы в 2019 году составляли 133,4 млрд тенге, в 2020 году снизились до 95,3 млрд тенге, в 2021 году составили 80,9 млрд тенге, в 2022 году – 135,7 млрд тенге.

В целом нефтедобывающая отрасль страны характеризуется высокой степенью истощения действующих месторождений, завершением эры легкой нефти и усложнением разработки потенциально новых участков недр, таких как морские и сложные месторождения на суше.

Вместе с тем в недрах Казахстана сосредоточен большой потенциал неразведанных запасов углеводородов.

В частности, согласно отчету по комплексному изучению осадочных бассейнов РК всего в Казахстане насчитывают по углеводородам 15 осадочных бассейнов (5 – освоенные, 5 – малоизученные и 5 – малоперспективные) с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд тонн. По оценкам в неизученных и глубокозалегающих горизонтах сосредоточено до 40 млрд тонн прогнозных ресурсов углеводородов.

Отмечено, что вопросы развития недропользования являются важной и приоритетной задачей государства.

Скорректированы ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана на 2023 – 2027 годы:

увеличение уровня добычи нефти по стране с 89,9 млн. тонн в 2023 году до 104,5 млн. тонн к 2027 году;

увеличение объемов добычи газа с 59,1 млрд м3 в 2023 году до 66,8 млрд м3 к 2027 году и, соответственно, переработки дополнительных объемов сырого газа, обеспечение потребностей внутреннего рынка;

увеличение объемов производства нефтегазохимической продукции до 650 тысяч тонн в год к 2027 году, создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.