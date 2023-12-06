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Законодательство РК

Как в Казахстане будут развивать крупнейшие нефтегазовые и нефтегазохимические проекты

Как в Казахстане будут развивать крупнейшие нефтегазовые и нефтегазохимические проекты Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

"Принятый Комплексный план направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объемом инвестиций 37,3 млрд долларов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РК 6 декабря 2023 года.

В частности, документом предусмотрена реализация крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, направленных на увеличение уровня добычи нефти до 105,5 млн тонн и газа до 82,1 млрд куб. м к 2027 году.

Стоит также отметить, что предусмотренное Комплексным планом строительство газоперерабатывающих заводов окажет существенное влияние на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Кроме того, в целях обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами предусмотрена реализация трех проектов.

Планируется, что к 2029 году будут увеличены производственные мощности на Шымкентском НПЗ с 6 до 12 млн тонн. В результате в стране будет производиться 18 млн тонн нефтепродуктов в год. В свою очередь для обеспечения поставок нефти на завод будут реализованы проекты расширения нефтепроводов Кенкияк-Атырау с 6 до 15 млн тонн в год и Кенкияк-Кумколь с 10 до 20 млн тонн в год.

Касательно нефтегазохимической отрасли необходимо отметить, что реализация таких проектов, как строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн с инфраструктурным проектом газосепарационного комплекса мощностью переработки 9,1 млрд куб. м позволит значительно увеличить объемы производства нефтегазохимической продукции, привлечь крупные инвестиции и задействовать весь потенциал сырья Тенгизского месторождения.

Вместе с тем в рамках реализации геологоразведочных проектов и освоения месторождений предусмотрены семь проектов с общим объемом инвестиций порядка 10 млрд долларов.

Ключевыми проектами являются обустройство и подготовка к добыче на месторождениях Каламкас-море и Хазар, развитие газоконденсатного месторождения Урихтау, а также геологоразведочный проект Каратон-Подсолевой.

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