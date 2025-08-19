Обновлены Правила выплат лицам, включенным в список по финансированию терроризма

Председатель Агентства РК по финмониторингу приказом от 12 августа 2025 года утвердил Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (Перечень ФТ), для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, а также устанавливают требования при передаче денег и иного имущества лицам, включенным в перечни организаций и лицам, связанным с финансированием терроризма и экстремизма, и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Право на получение средств и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию, имеют физические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.

Физическое лицо, включенное в Перечень ФТ вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;

полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.

СФМ для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, запрашивает справку с места работы о размере заработной платы либо документ, подтверждающий начисление отпускных.

Для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска и заработной платы, для членов семьи физического лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющих самостоятельных источников дохода, запрашиваются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении для идентификации родства;

оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);

справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

СФМ признают операции по выплате денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы лицам, включенным в Перечень ФТ, в качестве подозрительных по признакам, определяемым уполномоченным органом, и незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.

Уполномоченный орган, получив такое сообщение, в течение 24 часов с момента его получения принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до СФМ электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.

Основанием для отказа является повторное получение денег в течение календарного месяца.

Если последний день срока принятия решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Также указывается, что решение о проведении операций с деньгами или иным имуществом и операций, в отношении которых не применяются меры по замораживанию, СФМ принимает самостоятельно.

Лицо, включенное в Перечень ФТ, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность лица, включенного в Перечень ФТ;

копия документа, удостоверяющего наличие банковского счета (реквизит), используемого для снятия денег.

Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность члена семьи, а также копия свидетельства о рождении для идентификации родства;

копия свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);

справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел РК.

МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение трех рабочих дней направляет его в Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Комитет СБ ООН) для рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Уполномоченный орган, получив от МИД РК решение Комитета СБ ООН об удовлетворении заявления, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень ФТ, посредством канала обращения заявителя (общедоступная информационная система) и соответствующий СФМ о принятом решении электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке.

В случае получения от МИД РК решения Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления, уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень ФТ, о принятом решении.

Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в Перечень ФТ, в удовлетворении заявления в случае, если:

заявление не соответствует форме;

предоставлен неполный пакет документов;

установлена недостоверность представленных документов;

принято решение Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления.

Перед передачей денежных средств, иного имущества, а также оказанием финансовых и аналогичных услуг, физические и юридические лица осуществляют сверку лица, в отношении которого совершается операция, с Перечнями ФТ или ФРОМУ, размещенными на интернет-ресурсе уполномоченного органа, на предмет нахождения такого лица в указанных Перечнях.

На территории Казахстана прямо или косвенно не предоставляются денежные средства или иное имущество, а также не оказываются финансовые и аналогичные услуги либо не предоставляются доступ к таким услугам лицам, включенным в Перечни ФТ или ФРОМУ, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории РК.

Данные требования также распространяются на лиц, действующих по поручению лиц, включенных в Перечни ФТ или ФРОМУ и на юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.

Установлено, что физические и юридические лица, при выявлении факта нахождения лица в Перечнях ФТ или ФРОМУ замораживают принадлежащие такому лицу либо находящиеся под его контролем денежные средства и иное имущество.

Приказ вводится в действие с 29 августа 2025 года.