Казахстан выпустит ценные бумаги для финансирования "зеленых" проектов: обновлены правила

Правительство постановлением от 17 июня 2025 года утвердило Правила выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА и заимствования у международных финансовых организаций для финансирования "зеленых" проектов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории Международного финансового центра "Астана" и заимствования у международных финансовых организаций местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом РК, для финансирования проектов, отнесенных к "зеленым" согласно экологическому законодательству РК.

Ценные бумаги выпускаются эмитентом в бездокументарной форме. Учет и хранение ценных бумаг осуществляются регистратором на основании правил регистратора и соглашения, заключенного с эмитентом об оказании услуг регистратора. Депозитарий осуществляет кастодиальные и депозитарно-расчетные услуги эмитенту в отношении ценных бумаг в соответствии с правилами депозитария, если оказание услуг депозитарием предусмотрено условиями выпуска.

Каждый выпуск имеет международный идентификационный номер International Securities Identification Number (ISIN), присваиваемый центральным депозитарием Республики Казахстан в соответствии с действующим правом центра.

Ценные бумаги размещаются эмитентом путем проведения аукциона, доразмещения и подписки, установленными актами центра и правилами фондовой биржи.

Эмитенту при осуществлении выпуска ценных бумаг допускается привлекать агента по размещению.

Целевым назначением выпуска ценных бумаг является финансирование проектов, отнесенных к "зеленым".

Выплата вознаграждения по ценным бумагам производится в дни, установленные условиями выпуска ценных бумаг. Последняя выплата вознаграждения совпадает с днем погашения ценных бумаг, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска ценных бумаг. Если дата выплаты вознаграждения по ценным бумагам приходится на нерабочий день, то выплата производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Погашение ценных бумаг производится по номинальной стоимости в дату погашения. Если дата погашения номинальной стоимости ценных бумаг приходится на нерабочий день, то погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Эмитенту допускается производить частичное досрочное или полное досрочное погашение ценных бумаг, а также осуществлять обратный выкуп в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг.

Погашение и обслуживание ценных бумаг осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

После погашения ценных бумаг эмитент в течение 5 рабочих дней представляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета копию сведений депозитария о погашении ценных бумаг и копии документов, подтверждающих произведенное погашение.

Ценные бумаги являются долговыми эмиссионными ценными бумагами, номинальная стоимость каждой из которых составляет 1000 тенге, если иная стоимость не определена условиями выпуска ценных бумаг.

Расчетная база для исчисления суммы купона по ценным бумагам составляет 30 дней в расчетном месяце, 360 дней – в расчетном году.

Ценные бумаги выпускаются со сроками обращения свыше одного года, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска ценных бумаг.

Размещение и погашение ценных бумаг осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном.

Выплата купона по ценным бумагам осуществляется в дни, установленные эмитентом, один раз в год соответствующего года обращения ценных бумаг, если иные условия выплаты не предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг.

Как происходит заимствование акиматом для финансирования "зеленых" проектов

Заимствование местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом РК, путем выпуска государственных ценных бумаг в тенге для обращения на территории МФЦА осуществляется в целях финансирования проектов, отнесенных к "зеленым" согласно экологическому законодательству РК.

Выпуск государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом осуществляется на основании:

положительного решения бюджетной комиссии по каждому проекту, отнесенному к "зеленым" согласно экологическому законодательству Республики Казахстан, предполагаемому к финансированию за счет выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории Международного финансового центра "Астана".

В решении бюджетной комиссии устанавливаются условия, объем и целевое назначение выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом РК;

решения маслихата об условиях, объеме и целевом назначении выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом РК.

Для выпуска государственных ценных бумаг в тенге для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом города осуществляются:

организация и проведение мероприятий по обновлению кредитного рейтинга местного исполнительного органа;

подготовка необходимой документации в соответствии с установленными МФЦА требованиями.

Как оформляется договор займа для финансирования "зеленых" проектов

Привлечение внешнего займа местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом осуществляется на основании:

положительного экономического заключения на технико-экономическое обоснование проекта, отнесенного к "зеленым";

утвержденного технико-экономического обоснования проекта, отнесенного к "зеленым";

положительного решения бюджетной комиссии по каждому проекту, отнесенному к "зеленым", предполагаемому к финансированию за счет займа у международных финансовых организаций.

В решении бюджетной комиссии устанавливаются условия, объем и целевое назначение займа местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом.

решения маслихата об условиях, объеме и целевом назначении займа местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом.

Для заключения договора займа местным исполнительным органом осуществляется подготовка, которая включает в себя:

организацию и проведение переговоров с заимодателями по предлагаемому к финансированию проекту, предполагаемым условиям займа;

подготовку проекта договора займа и сопутствующих документов;

оценку соответствия проекта договора займа технико-экономическому обоснованию проекта, отнесенного к "зеленым".

Постановление вводится в действие с 1 июля.