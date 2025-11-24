#АЭС в Казахстане
Право

Изменились правила выплат физлицам, включенным в перечень организаций, связанных с финансированием терроризма

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 14:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом и.о. председателя Агентства по финансовому мониторингу от 18 ноября 2025 года внесены изменения в Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности.

Так, уточняется, что физическое лицо, включенное в Перечень ФТ, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к СФМ для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

  • полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;
  • полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов;
  • связанными с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
