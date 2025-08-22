Внесены изменения в правила, касающиеся пенсий казахстанцев

Правительство постановлением от 18 августа 2025 года внесло изменения в ряд своих решений по вопросам пенсионного обеспечения, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки внесли в Правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, из ЕНПФ, возврата их в ЕНПФ.

В целях оказания проактивной услуги по пенсионным выплатам из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой, ЕНПФ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, осуществляет сверку с Государственной корпорацией на наличие у указанных лиц в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения назначенных за счет бюджетных средств пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты.

По результатам сверки Государственная корпорация:

формирует список лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств;

формирует в журнале электронных заявок и уведомлений на каждого получателя отдельно заявку, удостоверенную ЭЦП уполномоченного государственного органа в сфере информатизации;

по зарегистрированным Государственной корпорацией в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения электронным заявкам направляет в информационную систему ЕНПФ электронные сообщения в формате, определенном соглашением, указанным в пункте 10 настоящих Правил, не позднее одного рабочего дня с даты регистрации в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения электронных заявок.

ЕНПФ переводит в Государственную корпорацию суммы пенсионных выплат получателей, рассчитанные в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил, в соответствии с графиком пенсионных выплат Государственной корпорации.

Уточняется, что Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей, указанные в заявлениях о назначении пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств.

При этом сбор и обработка персональных данных получателей осуществляются на основании согласий, предоставленных при назначении пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет и государственной базовой пенсионной выплаты.

По электронным заявкам, зарегистрированным в информационной системе уполномоченного государственного органа, при оказании проактивной услуги по назначению специальной социальной выплаты либо зарегистрированным заявлениям, представленным вкладчиками обязательных пенсионных взносов, физическими лицами, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы, Государственная корпорация осуществляет взаимодействие с ЕНПФ в порядке и сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 10 настоящих Правил, в рамках которого в ЕНПФ передаются сведения о зарегистрированных в Государственной корпорации электронных заявках, заявлениях, в том числе согласие вкладчика обязательных пенсионных взносов на получение пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов, а также о приостановлении, возобновлении, прекращении специальной социальной выплаты.

ЕНПФ переводит в Государственную корпорацию суммы пенсионных выплат, рассчитанные в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящих Правил, согласно установленному Государственной корпорацией графику пенсионных выплат.

При этом пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов осуществляются при наличии согласия вкладчика обязательных пенсионных взносов на их получение, указанного в заявлении.

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей, указанные в заявлении.

Сбор и обработка персональных данных получателей пенсионной выплаты осуществляются на основании согласий, предоставленных в Государственную корпорацию.

Пенсионные выплаты устанавливаются со дня назначения и осуществляются до достижения получателем, указанным в пункте 12-1 Правил, пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса, или до исчерпания пенсионных накоплений.

Днем назначения пенсионной выплаты считается день регистрации электронной заявки либо заявления получателя пенсионной выплаты в Государственной корпорации.

ЕНПФ ежегодно самостоятельно производит перерасчет размера пенсионных выплат с учетом положений, предусмотренных Правилами.

Внесено дополнение, согласно которому в случае получения сведений об отсутствии или недействительности документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без гражданства за пределы РК на постоянное место жительства либо аннулированием иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК, ЕНПФ осуществляет пенсионную выплату в установленные сроки.

В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, членам его семьи ЕНПФ производится единовременная выплата на погребение за счет средств пенсионных накоплений умершего лица в пределах размера 94 МРП, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств умершего лица.

В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете умершего лица после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение членам семьи умершего лица в порядке, определенном внутренними документами ЕНПФ.

Также поправки внесены в Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним. В частности, говорится:

Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат и доходов:

указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса, за исключением лиц, указанных в абзаце девятом подпункта 25) пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса;

указанных в статье 329, пункте 1 статьи 330 Налогового кодекса;

указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением установленных подпунктами 12), 31), 32) и 53) пункта 1 статьи 341, а также подпунктами 46) и 47) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (в части утраченного заработка (дохода) (при этом обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с доходов, предусмотренных абзацем седьмым подпункта 22) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса);

полученных в натуральной форме или виде материальной выгоды лицами с инвалидностью и иными лицами, указанными в подпункте 2) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса.

Из социальных выплат, указанных в подпункте 26) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, обязательные пенсионные взносы удерживаются в соответствии с пунктом 1 статьи 76, пунктом 1 статьи 117 и пунктом 3 статьи 174 Социального кодекса в сроки, предусмотренные в пункте 10 настоящих Правил.

В Правилах и сроках исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним уточняется:

При осуществлении обязательных пенсионных взносов работодателя не учитываются виды выплат и доходов:

указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса;

указанных в статье 329, пункте 1 статьи 330 Налогового кодекса;

указанных в пункте 1 статьи 341, за исключением установленных подпунктами 12) и 53) пункта 1 статьи 341, а также подпунктами 46) и 47) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (в части утраченного заработка (дохода);

полученных в натуральной форме или виде материальной выгоды лицами с инвалидностью и иными лицами, указанными в подпункте 2) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2025 года, за исключением некоторых норм, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.