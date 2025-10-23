Государственный оборонный заказ: внесены изменения в правила

Постановлением правительства от 20 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в решения по вопросам формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа уточняется, что формирование, размещение, межотраслевая координация и контроль за выполнением оборонного заказа осуществляются уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа.

Также говорится, что не позднее 1 декабря предшествующего финансового года получатели, когда бюджетные средства в рамках оборонного заказа предусмотрены в бюджете уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, направляют в его адрес заявку с приложением утвержденных технических заданий на необходимую продукцию оборонного заказа на соответствующий плановый период в бумажном и электронном виде с указанием сведений о количестве (объеме) и местах поставки планируемой к приобретению продукции оборонного заказа. При этом предшествующим финансовым годом является период за два года до соответствующего планового периода.

В срок до 5 января текущего финансового года уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа направляет технические задания отечественным товаропроизводителям, отечественным поставщикам работ, услуг, включенным в реестр отечественных производителей товаров военного назначения, товаров двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа по направлениям деятельности и в уполномоченную организацию.

В срок до 1 марта текущего финансового года отечественные товаропроизводители, отечественные поставщики работ, услуг, включенные в реестр, и уполномоченная организация представляют в адрес уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа или получателей, когда средства у получателей, плановые калькуляции на товары военного назначения, товары двойного назначения, работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.

В срок до 1 апреля текущего финансового года уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа направляет в адрес получателя, когда средства у уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, перечень мероприятий, по которым плановые калькуляции представлены не были, а также наименьшие цены на продукцию оборонного заказа, представленные отечественными товаропроизводителями, отечественными поставщиками работ, услуг, включенными в реестр, и уполномоченной организацией.

Мероприятия, по которым не представлены плановые калькуляции, приобретаются в соответствии с законодательством о государственных закупках.

В срок до 1 мая текущего финансового года получатель, когда средства у уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, в соответствии с предоставленными ценами представляет в адрес уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа уточненную заявку для включения в бюджетный запрос на соответствующий плановый период в пределах суммы, утвержденной ранее оборонным заказом на соответствующий плановый период.

В течение пяти рабочих дней со дня доведения лимитов уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа, когда средства у уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, и получатели, когда средства у получателей, в установленном бюджетным законодательством порядке направляют бюджетные запросы на соответствующий плановый период в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

В срок до 25 июня текущего финансового года в целях осуществления выбора исполнителей оборонного заказа уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа направляет технические задания отечественным товаропроизводителям, отечественным поставщикам работ, услуг, включенным в реестр, по направлениям деятельности и уполномоченной организации.

В срок до 20 июля для выбора исполнителя отечественные товаропроизводители, отечественные поставщики работ, услуг, включенные в реестр, и уполномоченная организация представляют в адрес уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа или получателей, когда средства у получателей, конкурсную документацию - плановые калькуляции в соответствии с Правилами ценообразования.

Предусмотрено, что для выбора исполнителя, когда средства у уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, создается конкурсная комиссия уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа.

Состав комиссии по выбору исполнителей и порядок работы определяются уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа, а ее деятельность осуществляется в закрытом режиме с применением аудио- и видеофиксации.

В срок до 20 августа получатель средств направляет в адрес уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа акт об утверждении образцов.

С 25 июля по 25 сентября уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа и получателем, когда средства у получателя, проводятся процедуры по выбору исполнителей.

Выбор исполнителей производится на конкурсной основе уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа или получателем, когда средства у получателя, из числа организаций, включенных в реестр.

При этом плановые калькуляции с учетом снижения заявленной стоимости представляются в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа или получателя.

Плановые калькуляции представляются в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа или получателя.

В исключительных случаях в целях решения задач президента РК, Совета безопасности или Республиканского оперативного штаба при появлении внезапно возникших угроз, возникновении чрезвычайных ситуаций, введении чрезвычайного положения, решении задач, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка в государстве, а также поддержании боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа и получатели процедуры по выбору исполнителей оборонного заказа проводят по мере необходимости.

При этом плановые калькуляции представляются в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа или получателя.

Получатель в срок до 1 октября текущего финансового года представляет уполномоченному органу в области государственного оборонного заказа заявку по форме.

Заявка получателей утверждается первым руководителем или лицом, уполномоченным на подписание заявки, и направляется в уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа.

За несвоевременное или некачественное формирование государственного оборонного заказа уполномоченный орган несет ответственность, установленную законодательством РК.

Предусмотрено, что в течение 10 календарных дней после получения постановления правительства РК об утверждении оборонного заказа на соответствующий плановый период уполномоченный орган и получатели доводят его задания до соответствующих исполнителей путем направления проектов соответствующих договоров на выполнение оборонного заказа в части, их касающейся.

Получатели в течение 10 рабочих дней после подписания законодательного акта представляют в уполномоченный орган заявки по форме.

При уточнении или корректировке республиканского бюджета специальные государственные органы в течение 10 рабочих дней после подписания законодательного акта представляют в уполномоченный орган заявки.

Формирование, утверждение и ведение реестра являются составной частью формирования и размещения оборонного заказа и осуществляются уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа.

Указывается, что заявки подаются отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг в уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа в течение текущего финансового года по соответствующим направлениям деятельности ежегодно.

Заявка рассматривается комиссией, образуемой уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа, в состав которой включаются должностные лица уполномоченных органов в области государственного оборонного заказа, оборонной промышленности и получателей.

Уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа в течение 15 рабочих дней после окончания срока рассмотрения заявок на основании решения комиссии по формированию реестра утверждает реестр или вносит в него изменения и дополнения.

Предусмотрено, что при лишении или снижении объемов и количества производственных помещений на правах собственности или аренды, технологического оборудования на правах собственности, квалифицированных специалистов, необходимых для производства продукции оборонного заказа, организация, включенная в реестр, в течение 20 календарных дней уведомляет об этом уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа с приложением соответствующих документов.

Организация, включенная в реестр, по своему усмотрению уведомляет уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа об увеличении объемов или количества производственных помещений, в том числе на правах долгосрочной аренды сроком не менее трех лет, технологического оборудования на правах собственности и квалифицированных специалистов, необходимых для производства продукции оборонного заказа.

Уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа в течение пяти рабочих дней со дня утверждения реестра, а также внесения в него изменений и дополнений направляет уведомление о включении либо отказе во включении в реестр, внесении изменений и дополнений в адрес соответствующих организаций в части, их касающейся, а также заинтересованных получателей.

При этом датой получения уведомления отечественным товаропроизводителем, отечественным поставщиком работ, услуг считается день, следующий за днем его отправления через электронную почту.

Выполнение оборонного заказа осуществляется на основании договора на выполнение оборонного заказа, заключенного между уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа или получателем и исполнителем.

Проекты договоров на выполнение оборонного заказа составляются в соответствии с типовым договором на выполнение оборонного заказа, утверждаемым первым руководителем получателя или уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа, когда средства у уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа.

Уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа или получатель направляет исполнителю оборонного заказа договор на выполнение оборонного заказа в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего акта правительства об утверждении оборонного заказа.

Если в организациях - исполнителях не создаются военные представительства, контроль за качеством выполнения оборонного заказа осуществляется исполнителем оборонного заказа.

Уполномоченный орган в области государственного оборонного заказа, получатель государственного оборонного заказа имеют право направлять своих представителей исполнителям государственного оборонного заказа для осуществления контроля за выполнением государственного оборонного заказа и соответствием качества продукции оборонного заказа заключенному договору на выполнение государственного оборонного заказа в соответствии с законодательством РК.

Внесены также и другие изменения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.