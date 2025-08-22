Объем инвестиций в СЭЗ "Сарыарка" значительно увеличится к 2036 году
Правительство постановлением от 18 августа 2025 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне «Сарыарка», сообщает Zakon.kz.
Специальная экономическая зона "Сарыарқа" (СЭЗ) расположена на территории Карагандинской области в пределах административно-территориальных границ города Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.
Территория СЭЗ включает аэропорт "Сары-Арка", и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан. Внесенными поправками площадь СЭЗ увеличена с 1253,056 гектара до 1271,626 гектара.
В состав СЭЗ входят:
- специальная экономическая зона "Сарыарқа" – 898,97 га (было 880,4 га)
- субзона № 1 "Кремниевая долина" – 60,11 га
- субзона № 2 "Аэропорт "Сары-Арка" – 312,5460 га.
Также обновлены целевые индикаторы специальной экономической зоны "Сарыарқа" к 2036 году:
- общий объем инвестиций достигнет 677,2 млрд тенге. Напомним, в предыдущей редакции документа говорилось, что к 2035 году объем инвестиций будет 423 млрд тенге, а к 2037 – 455 млрд тенге.
- объем иностранных инвестиций останется без изменений – 144,5 млрд тенге.
- объем отечественных инвестиций увеличится с 310,5 млрд тенге до 532,7 млрд тенге.
- объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1552,2 млрд тенге.
- количество участников вырастет с 31 до 39.
- количество лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности увеличится с 75 до 85.
- количество рабочих мест составит 4500 человек.
- доля казахстанского содержания в общем объеме производства будет 70%.
Постановление введено в действие с 18 августа 2025 года.
