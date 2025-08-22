Объем инвестиций в СЭЗ "Сарыарка" значительно увеличится к 2036 году

Правительство постановлением от 18 августа 2025 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне «Сарыарка», сообщает Zakon.kz.

Специальная экономическая зона "Сарыарқа" (СЭЗ) расположена на территории Карагандинской области в пределах административно-территориальных границ города Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Территория СЭЗ включает аэропорт "Сары-Арка", и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан. Внесенными поправками площадь СЭЗ увеличена с 1253,056 гектара до 1271,626 гектара.

В состав СЭЗ входят:

специальная экономическая зона "Сарыарқа" – 898,97 га (было 880,4 га)

(было 880,4 га) субзона № 1 "Кремниевая долина" – 60,11 га

субзона № 2 "Аэропорт "Сары-Арка" – 312,5460 га.

Также обновлены целевые индикаторы специальной экономической зоны "Сарыарқа" к 2036 году:

общий объем инвестиций достигнет 677,2 млрд тенге . Напомним, в предыдущей редакции документа говорилось, что к 2035 году объем инвестиций будет 423 млрд тенге, а к 2037 – 455 млрд тенге.

. Напомним, в предыдущей редакции документа говорилось, что к 2035 году объем инвестиций будет 423 млрд тенге, а к 2037 – 455 млрд тенге. объем иностранных инвестиций останется без изменений – 144,5 млрд тенге.

объем отечественных инвестиций увеличится с 310,5 млрд тенге до 532,7 млрд тенге .

. объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1552,2 млрд тенге.

количество участников вырастет с 31 до 39 .

. количество лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности увеличится с 75 до 85 .

. количество рабочих мест составит 4500 человек.

доля казахстанского содержания в общем объеме производства будет 70%.

Постановление введено в действие с 18 августа 2025 года.