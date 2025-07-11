Правительство увеличило территорию СЭЗ "Морпорт Актау"
Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 10 июня 2025 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне "Морпорт Актау", сообщает Zakon.kz.
Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" (СЭЗ) расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области.
СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.
Территорию СЭЗ увеличили с 3656,1719 гектара до 4407,503 гектара. СЭЗ включает в себя Международный аэропорт Актау и является неотъемлемой частью территории РК.
Также обновлен план территории СЭЗ.
Фото: скриншот документа
В состав территории СЭЗ входят:
- Портовая зона – 656,3543 га.
- Индустриальная зона – 2021,1487 га.
- Логистическая зона – 1730 га.
Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:
- Общий объем инвестиций – 980 млрд тенге (было 590 млрд).
- Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1600 млрд тенге (было 640 млрд тенге).
- Количество участников (компаний) – 150 единиц (было – 80).
- Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 5800 человек (было – 4300).
- Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 83% (было – 78%).
Постановление введено в действие с 10 июня 2025 года.
Мы сообщали, что для СЭЗ "Морпорт Актау" расширили виды деятельности.
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