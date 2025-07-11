Правительство увеличило территорию СЭЗ "Морпорт Актау"

Правительство постановлением от 10 июня 2025 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне "Морпорт Актау", сообщает Zakon.kz.

Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" (СЭЗ) расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области.

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Территорию СЭЗ увеличили с 3656,1719 гектара до 4407,503 гектара. СЭЗ включает в себя Международный аэропорт Актау и является неотъемлемой частью территории РК.

Также обновлен план территории СЭЗ.

Фото: скриншот документа

В состав территории СЭЗ входят:

Портовая зона – 656,3543 га.

Индустриальная зона – 2021,1487 га.

Логистическая зона – 1730 га.

Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:

Общий объем инвестиций – 980 млрд тенге (было 590 млрд).

Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1600 млрд тенге (было 640 млрд тенге).

Количество участников (компаний) – 150 единиц (было – 80).

Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 5800 человек (было – 4300).

Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 83% (было – 78%).

Постановление введено в действие с 10 июня 2025 года.

Мы сообщали, что для СЭЗ "Морпорт Актау" расширили виды деятельности.