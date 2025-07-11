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Право

Правительство увеличило территорию СЭЗ "Морпорт Актау"

СЭЗ &quot;Морпорт Актау&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 09:12 Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 10 июня 2025 года внесло изменения в Положение о специальной экономической зоне "Морпорт Актау", сообщает Zakon.kz.

Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" (СЭЗ) расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области.

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Территорию СЭЗ увеличили с 3656,1719 гектара до 4407,503 гектара. СЭЗ включает в себя Международный аэропорт Актау и является неотъемлемой частью территории РК.

Также обновлен план территории СЭЗ.

Фото: скриншот документа

В состав территории СЭЗ входят:

  • Портовая зона – 656,3543 га.
  • Индустриальная зона – 2021,1487 га.
  • Логистическая зона – 1730 га.

Для СЭЗ установлены новые целевые индикаторы к 2052 году:

  • Общий объем инвестиций – 980 млрд тенге (было 590 млрд).
  • Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ – 1600 млрд тенге (было 640 млрд тенге).
  • Количество участников (компаний) – 150 единиц (было – 80).
  • Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, – 5800 человек (было – 4300).
  • Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 83% (было – 78%).

Постановление введено в действие с 10 июня 2025 года.

Мы сообщали, что для СЭЗ "Морпорт Актау" расширили виды деятельности.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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