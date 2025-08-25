#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Право

Перечень условных потребителей электроэнергии утвердили в Казахстане

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 08:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 15 августа 2025 года утвердил Перечень условных потребителей, сообщает Zakon.kz.

В правилах организации и функционирования оптового рынка электрической энергии определено понятие:

  • условный потребитель – оптовый потребитель, приобретающий электрическую энергию у энергопроизводящих организаций, входящих с ним в одну группу лиц, промышленный комплекс, и квалифицированный потребитель, определяемые в соответствии с законом "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

Минэнерго включило в перечень условных потребителей 32 организации:

из них 9 – прямые потребители:

  • АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"
  • АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"
  • АО "Казахстанский электролизный завод"
  • АО "Altyntau Kokshetau"
  • АО "Качары руда"
  • ТОО "ERG Service"
  • АО "Шубарколь комир"
  • АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат"
  • ТОО "KPI Inc"

23 – промышленные комплексы:

  • АО "Qarmet"
  • АО "Алюминий Казахстана"
  • ТОО "Жаикмунай"
  • ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод"
  • ТОО "Казцинк"
  • АО "3-Энергоорталык"
  • АО "СНПС-Актобемунайгаз"
  • АО "КазАзот"
  • ТОО "Тенгизшевройл"
  • ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
  • ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
  • ГКП "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка Костанайской области
  • АО "Транснациональная компания "Казхром"
  • ТОО "Фирма Ада Ойл"
  • ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ" ГПЭС Южное Каратобе
  • ТОО "Восход-Oriel" (ГКП Восход)
  • ГТЭС "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (Karachaganak Petroleum Operating B.V.)
  • ЭС "Кашаган" NCOC N.V.
  • ГТЭС "Каламкас" АО "Мангистаумунайгаз"
  • АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
  • АО "Тургай-Петролеум"
  • ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
  • ТОО "Green Capital Kazakhstan"

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Обновлены правила выплаты надбавок спасателям аварийно-спасательных служб
Право
09:21, Сегодня
Обновлены правила выплаты надбавок спасателям аварийно-спасательных служб
Изменились правила аккредитации экспертных организаций по аудиту пожарной безопасности
Право
09:04, Сегодня
Изменились правила аккредитации экспертных организаций по аудиту пожарной безопасности
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
17:20, 22 августа 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: