Перечень условных потребителей электроэнергии утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказом от 15 августа 2025 года утвердил Перечень условных потребителей, сообщает Zakon.kz.

В правилах организации и функционирования оптового рынка электрической энергии определено понятие:

условный потребитель – оптовый потребитель, приобретающий электрическую энергию у энергопроизводящих организаций, входящих с ним в одну группу лиц, промышленный комплекс, и квалифицированный потребитель, определяемые в соответствии с законом "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

Минэнерго включило в перечень условных потребителей 32 организации:

из них 9 – прямые потребители:

АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"

АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"

АО "Казахстанский электролизный завод"

АО "Altyntau Kokshetau"

АО "Качары руда"

ТОО "ERG Service"

АО "Шубарколь комир"

АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат"

ТОО "KPI Inc"

23 – промышленные комплексы:

АО "Qarmet"

АО "Алюминий Казахстана"

ТОО "Жаикмунай"

ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод"

ТОО "Казцинк"

АО "3-Энергоорталык"

АО "СНПС-Актобемунайгаз"

АО "КазАзот"

ТОО "Тенгизшевройл"

ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

ГКП "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка Костанайской области

АО "Транснациональная компания "Казхром"

ТОО "Фирма Ада Ойл"

ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ" ГПЭС Южное Каратобе

ТОО "Восход-Oriel" (ГКП Восход)

ГТЭС "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (Karachaganak Petroleum Operating B.V.)

ЭС "Кашаган" NCOC N.V.

ГТЭС "Каламкас" АО "Мангистаумунайгаз"

АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"

АО "Тургай-Петролеум"

ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"

ТОО "Green Capital Kazakhstan"

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

