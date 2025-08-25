Перечень условных потребителей электроэнергии утвердили в Казахстане
Министр энергетики приказом от 15 августа 2025 года утвердил Перечень условных потребителей, сообщает Zakon.kz.
В правилах организации и функционирования оптового рынка электрической энергии определено понятие:
- условный потребитель – оптовый потребитель, приобретающий электрическую энергию у энергопроизводящих организаций, входящих с ним в одну группу лиц, промышленный комплекс, и квалифицированный потребитель, определяемые в соответствии с законом "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".
Минэнерго включило в перечень условных потребителей 32 организации:
из них 9 – прямые потребители:
- АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"
- АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"
- АО "Казахстанский электролизный завод"
- АО "Altyntau Kokshetau"
- АО "Качары руда"
- ТОО "ERG Service"
- АО "Шубарколь комир"
- АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат"
- ТОО "KPI Inc"
23 – промышленные комплексы:
- АО "Qarmet"
- АО "Алюминий Казахстана"
- ТОО "Жаикмунай"
- ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод"
- ТОО "Казцинк"
- АО "3-Энергоорталык"
- АО "СНПС-Актобемунайгаз"
- АО "КазАзот"
- ТОО "Тенгизшевройл"
- ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
- ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
- ГКП "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка Костанайской области
- АО "Транснациональная компания "Казхром"
- ТОО "Фирма Ада Ойл"
- ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ" ГПЭС Южное Каратобе
- ТОО "Восход-Oriel" (ГКП Восход)
- ГТЭС "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (Karachaganak Petroleum Operating B.V.)
- ЭС "Кашаган" NCOC N.V.
- ГТЭС "Каламкас" АО "Мангистаумунайгаз"
- АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
- АО "Тургай-Петролеум"
- ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
- ТОО "Green Capital Kazakhstan"
Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.
