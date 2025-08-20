#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
538.57
629.48
6.71
Право

Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 08:55 Фото: Zakon.kz
И.о. министра сельского хозяйства приказом от 12 августа 2025 года утвердил Перечень рыбохозяйственных водоемов и участков международного и республиканского значения для осуществления озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В перечень входят 20 водоемов, 15 из которых – международного значения и 5 – республиканского.

Водоемы международного значения:

  • Аральское море.
  • Каспийское море.
  • Река Жайык.
  • Река Кигаш.
  • Река Ертис.
  • Озеро Жайсан.
  • Водохранилище Буктырма на реке Ертис.
  • Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис.
  • Шульбинское водохранилище на реке Ертис.
  • Река Есиль.
  • Река Тобыл.
  • Река Сырдария.
  • Водохранилище Шардара на реке Сырдария.
  • Река Иле.
  • Водохранилище Капшагай на реке Иле.

Водоемы республиканского значения:

  • Река Нура.
  • Река Силеты.
  • Алакольская система озер.
  • Озеро Балкаш.
  • Канал имени Каныша Сатпаева.

Приказ введен в действие с 20 августа 2025 года.

Напомним, согласно ст. 8 закона "Об аквакультуре":

  • озерно-товарная хозяйственная деятельность – деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;
  • садковая хозяйственная деятельность – деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.

Мы сообщали, где и почему запретят любительскую рыбалку с 13 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска
Право
09:15, Сегодня
Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска
Вместо штрафов – исправительный труд: с 1 сентября откроют "школы перевоспитания" для нарушителей КоАП
Право
19:00, 19 августа 2025
Вместо штрафов – исправительный труд: с 1 сентября откроют "школы перевоспитания" для нарушителей КоАП
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
Право
17:12, 19 августа 2025
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: