Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
И.о. министра сельского хозяйства приказом от 12 августа 2025 года утвердил Перечень рыбохозяйственных водоемов и участков международного и республиканского значения для осуществления озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности, сообщает Zakon.kz.
В перечень входят 20 водоемов, 15 из которых – международного значения и 5 – республиканского.
Водоемы международного значения:
- Аральское море.
- Каспийское море.
- Река Жайык.
- Река Кигаш.
- Река Ертис.
- Озеро Жайсан.
- Водохранилище Буктырма на реке Ертис.
- Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис.
- Шульбинское водохранилище на реке Ертис.
- Река Есиль.
- Река Тобыл.
- Река Сырдария.
- Водохранилище Шардара на реке Сырдария.
- Река Иле.
- Водохранилище Капшагай на реке Иле.
Водоемы республиканского значения:
- Река Нура.
- Река Силеты.
- Алакольская система озер.
- Озеро Балкаш.
- Канал имени Каныша Сатпаева.
Приказ введен в действие с 20 августа 2025 года.
Напомним, согласно ст. 8 закона "Об аквакультуре":
- озерно-товарная хозяйственная деятельность – деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;
- садковая хозяйственная деятельность – деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.
Мы сообщали, где и почему запретят любительскую рыбалку с 13 августа 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript