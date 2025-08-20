Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства приказом от 12 августа 2025 года утвердил Перечень рыбохозяйственных водоемов и участков международного и республиканского значения для осуществления озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В перечень входят 20 водоемов, 15 из которых – международного значения и 5 – республиканского.

Водоемы международного значения:

Аральское море.

Каспийское море.

Река Жайык.

Река Кигаш.

Река Ертис.

Озеро Жайсан.

Водохранилище Буктырма на реке Ертис.

Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис.

Шульбинское водохранилище на реке Ертис.

Река Есиль.

Река Тобыл.

Река Сырдария.

Водохранилище Шардара на реке Сырдария.

Река Иле.

Водохранилище Капшагай на реке Иле.

Водоемы республиканского значения:

Река Нура.

Река Силеты.

Алакольская система озер.

Озеро Балкаш.

Канал имени Каныша Сатпаева.

Приказ введен в действие с 20 августа 2025 года.

Напомним, согласно ст. 8 закона "Об аквакультуре":

озерно-товарная хозяйственная деятельность – деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в обособленных рыбохозяйственных водоемах путем полной или частичной замены их ихтиофауны;

садковая хозяйственная деятельность – деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием рыб в полувольных контролируемых условиях в специальных устройствах (садках), расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и (или) участков.

