Право

Перечень социально значимых продовольственных товаров расширили в Казахстане

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 08:46 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции приказом от 23 декабря 2025 года утвердил новый Перечень социально значимых продовольственных товаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень включили 31 товарную позицию:

  • мука пшеничная первого сорта
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
  • рожки
  • крупа гречневая (ядрица)
  • рис шлифованный (круглозерный)
  • картофель
  • морковь столовая
  • лук репчатый
  • капуста белокочанная
  • помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные")
  • огурцы (кроме сорта "корнишоны")
  • яблоки
  • сахар белый – сахар-песок
  • масло подсолнечное
  • говядина с костями
  • говядина бескостная
  • мясной фарш
  • баранина, включая бескостную
  • конина, включая бескостную
  • рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
  • мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
  • куры (тушка)
  • молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного)
  • кефир 2-3 % жирности (за исключением безлактозного)
  • сметана (за исключением безлактозной)
  • творог: 5-9 % жирности (за исключением безлактозного)
  • сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности
  • масло сливочное (несоленое, от 72,5% до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров)
  • яйцо куриное (I категория)
  • чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)
  • соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")

На социально значимые продовольственные товары по перечню устанавливается пороговое значение розничных цен по каждой отдельной товарной позиции.

В заключенном договоре поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.

Приказ вводится в действие с 4 января 2026 года.

Мы сообщали, что перечень социально значимых продовольственных товаров расширяется временно с целью сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
