Перечень социально значимых продовольственных товаров расширили в Казахстане

Министр торговли и интеграции приказом от 23 декабря 2025 года утвердил новый Перечень социально значимых продовольственных товаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень включили 31 товарную позицию:

мука пшеничная первого сорта

хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

рожки

крупа гречневая (ядрица)

рис шлифованный (круглозерный)

картофель

морковь столовая

лук репчатый

капуста белокочанная

помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные")

огурцы (кроме сорта "корнишоны")

яблоки

сахар белый – сахар-песок

масло подсолнечное

говядина с костями

говядина бескостная

мясной фарш

баранина, включая бескостную

конина, включая бескостную

рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)

мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)

куры (тушка)

молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного)

кефир 2-3 % жирности (за исключением безлактозного)

сметана (за исключением безлактозной)

творог: 5-9 % жирности (за исключением безлактозного)

сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности

масло сливочное (несоленое, от 72,5% до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров)

яйцо куриное (I категория)

чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)

соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")

На социально значимые продовольственные товары по перечню устанавливается пороговое значение розничных цен по каждой отдельной товарной позиции.

В заключенном договоре поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.

Приказ вводится в действие с 4 января 2026 года.

Мы сообщали, что перечень социально значимых продовольственных товаров расширяется временно с целью сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность.