Перечень социально значимых продовольственных товаров расширили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции приказом от 23 декабря 2025 года утвердил новый Перечень социально значимых продовольственных товаров, сообщает Zakon.kz.
В перечень включили 31 товарную позицию:
- мука пшеничная первого сорта
- хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
- рожки
- крупа гречневая (ядрица)
- рис шлифованный (круглозерный)
- картофель
- морковь столовая
- лук репчатый
- капуста белокочанная
- помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные")
- огурцы (кроме сорта "корнишоны")
- яблоки
- сахар белый – сахар-песок
- масло подсолнечное
- говядина с костями
- говядина бескостная
- мясной фарш
- баранина, включая бескостную
- конина, включая бескостную
- рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
- мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
- куры (тушка)
- молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного)
- кефир 2-3 % жирности (за исключением безлактозного)
- сметана (за исключением безлактозной)
- творог: 5-9 % жирности (за исключением безлактозного)
- сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности
- масло сливочное (несоленое, от 72,5% до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров)
- яйцо куриное (I категория)
- чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)
- соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
На социально значимые продовольственные товары по перечню устанавливается пороговое значение розничных цен по каждой отдельной товарной позиции.
В заключенном договоре поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.
Приказ вводится в действие с 4 января 2026 года.
Мы сообщали, что перечень социально значимых продовольственных товаров расширяется временно с целью сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript