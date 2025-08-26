#АЭС в Казахстане
Право

Сведения о банковских счетах казахстанцев банки будут передавать органам госдоходов

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 09:01 Фото: pexels
Министерство финансов разработало проект форм сведений о наличии банковских счетов и движении денег на этих счетах, а также о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является утверждение формы представления банками второго уровня сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денежных средств на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, а также об остатках и движении средств на счетах таких лиц при приобретении ими в течение года имущества стоимостью свыше 20 000 МРП (78 640 000 тенге в 2025 году).

Поправки разработаны Министерством финансов в связи с изменением концепции всеобщего декларирования.

Ожидается, что получение от банков указанных сведений позволит налоговым органам своевременно проводить камеральный контроль и будет способствовать созданию эффективной системы контроля доходов и имущества физических лиц.

Кроме того, дистанционный мониторинг обеспечит справедливое налогообложение, а также повлечет увеличение объема поступлений в бюджет и сокращение доли теневой экономики, пояснили в ведомстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
