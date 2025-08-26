Когда начнется вакцинация от гриппа: постановление главного госсанврача

Главный госсанврач РК Сархат Бейсенова подписала постановление о подготовке к новому эпидсезону 2025-2026 годов, сообщает Zakon.kz.

Постановление предусматривает проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в период эпидемического сезона 2025-2026 годов по ОРВИ, гриппу и COVID-19 в том числе:

проведение вакцинации против гриппа с 15 сентября 2025 года;

в медицинских организациях обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и COVID-19;

в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19;

в организациях среднего образования:

- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;

- в случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение.

Кроме того, предусматривается:

утверждение плана развертывания дополнительных инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с учетом соблюдения принципа сортировки больных с признаками ОРВИ и гриппа;

подготовка медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с гриппом, ОРВИ и COVID-19, внебольничными пневмониями, соблюдения противоэпидемического режима в медицинских организациях и дифференциальной диагностики других инфекций;

проведение обучения медицинских работников, проводящих вакцинацию, по вопросам проведения профилактических прививок;

соблюдение температурного режима в медицинских организациях;

усиление дезинфекционного режима в медицинских организациях;

проведение рутинного эпидемиологического надзора за гриппом, ОРВИ и COVID-19 и дозорного эпидемиологического надзора за гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ);

еженедельное предоставление информации по заболеваемости, летальности лиц, находящихся на стационарном, амбулаторном лечении по ОРВИ, гриппу и COVID-19, пневмониям в разбивке возрастов каждый четверг (за период с четверга по среду) в Комитет, Оперативный центр РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения РК (НЦОЗ);

проведение профилактики ОРВИ среди уязвимых групп населения в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения гриппа и ОРВИ.

Руководителям управлений образования областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, организаций образования всех форм собственности предписано обеспечить:

проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций;

предупреждение заболеваемости в организациях образования и воспитания детей с организацией проведения ежедневного "утреннего фильтра" в организациях для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19;

организацию своевременного отстранения детей с признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19, выявленных при утреннем фильтре;

организацию изоляции заболевших в течение дня детей, посещающих организации образования до прихода родителей;

установление санитайзеров с кожным антисептиком в организациях образования для обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудитории, кабинета);

проведение с учащимися тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа, COVID19;

Департаменту организации медицинской помощи Минздрава предписано обеспечить:

создание условий для обслуживания вызовов на дому;

мониторинг обеспеченности и занятости коечного фонда, в случае осложнения эпидемической ситуации принятие мер по развертыванию дополнительных инфекционных коек в стационарах медицинских организаций;

рассмотрение вопроса организациии мобильных бригад.

Постановление вступает в силу со дня подписания.