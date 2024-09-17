Назначена новый главный санврач Казахстана

Сархат Бейсенова назначена председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля – главным госсанврачом РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 сентября рассказали в пресс-службе премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК", – сказано в сообщении.

Сархат Бейсенова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начала в 1989 году санитаркой в Акмолинском областном онкологическом диспансере. В разные годы работала врачом-эпидемиологом в госучреждениях. Кроме того, занимала должности начальника отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны; заместителя директора, директора Департамента по Астане Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения; заместителя руководителя Департамента охраны общественного здоровья Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В 2019-2020 годах – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Астаны Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

С 2020 года работала руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.

В июле 2024 года Айжан Есмагамбетова временно была освобождена от должности главного государственного санитарного врача РК.