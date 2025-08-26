#АЭС в Казахстане
Право

У казахстанцев в сентябре появится дополнительный выходной день

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
В сентябре 2025 года у казахстанцев появится дополнительный выходной день за счет празднования Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.

День Конституции отмечается 30 августа, однако в этом году он выпадает на субботу. Соответственно, день отдыха переносится на понедельник, 1 сентября, и у казахстанцев появляется дополнительный выходной.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы в первую рабочую неделю отдохнут:

  • 1, 6 и 7 сентября;

При шестидневной рабочей неделе:

  • 1 и 7 сентября. 

Всего в сентябре при пятидневной рабочей неделе 9 выходных дней.


дни отдыха в августе и сентябре 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:06

Фото: Zakon.kz


Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
