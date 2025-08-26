У казахстанцев в сентябре появится дополнительный выходной день
В сентябре 2025 года у казахстанцев появится дополнительный выходной день за счет празднования Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.
День Конституции отмечается 30 августа, однако в этом году он выпадает на субботу. Соответственно, день отдыха переносится на понедельник, 1 сентября, и у казахстанцев появляется дополнительный выходной.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы в первую рабочую неделю отдохнут:
- 1, 6 и 7 сентября;
При шестидневной рабочей неделе:
- 1 и 7 сентября.
Всего в сентябре при пятидневной рабочей неделе 9 выходных дней.
