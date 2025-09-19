22 сентября – день осеннего равноденствия: что обязательно нужно сделать, а что под запретом

Осеннее равноденствие в 2025 году наступит 22 сентября. Продолжительность дня и ночи сравняется: световой день начнет сокращаться, а ночи станут длиннее, сообщает Zakon.kz.

Как провести этот день, чтобы привлечь положительную энергию в свою жизнь, и что категорически нельзя делать, рассказала астролог и энергопрактик Ирина Березовская. По ее словам, в китайской астрологии считается, что в осеннее равноденствие начинает зарождаться "океанская" (самая активная) энергия.

"Она начинает прорастать осенью, а с наступлением весны приносит свои плоды. Именно поэтому указанная дата считается важной с точки зрения энергетики и внутренней силы. Это значит, что дальнейшие повороты судьбы и жизненные события будут зависеть от того, как человек проведет этот день", – предупредила в беседе с "Вечерней Москвой" Березовская.

Также день равноденствия – это баланс бесконечного цикла возрождения всего живого.

"Поэтому людям стоит напомнить себе в этот день о том, что старые цели нужно оставить в прошлом, дать им спокойно умереть, чтобы подготовиться к чему-то новому и более грандиозному", – пояснила Березовская.

Что нужно делать в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь удачу в свою жизнь:

избавиться от всего ненужного, что мешает и тянет назад (это касается и людей);

поблагодарить окружающих за добрые поступки;

простить ошибки себе и другим людям;

помочь другим;

принять решение о больших переменах;

быть физически активным.

"Если оставить все ненужное и негативное в прошлом, быть активным и целеустремленным в этот день, человек подготовит место для позитивной энергии. День равноденствия, прожитый пассивно, может притянуть проблемы в будущем", – пояснила Березовская.

Что запрещено:

злиться;

грубить;

выяснять отношения и ссориться;

хвастаться успехами.

У дня осеннего равноденствия есть и свои народные приметы:

если погода была солнечной, ожидалось, что продолжительные дожди и похолодание наступят нескоро;

сухой и теплый сентябрь становится предвестником позднего наступления осени и зимы;

большое число желудей, лежащих на земле, считалось признаком снежного Рождества;

если в этот день ива начинала сбрасывать листья, это воспринималось как предупреждение о грядущей суровой зиме;

чем больше ягод рябины было на ее ветвях, тем более суровую зиму ожидали.

Сегодня, 19 сентября, тоже необычный день – народный праздник Михайлово чудо. Что нельзя делать в этот день, можно узнать здесь.