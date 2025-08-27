#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Право

Правила по управлению фуражным фондом утвердили в РК

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 10:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр сельского хозяйства приказом от 21 августа 2025 года утвердил Правила по управлению фуражным фондом, сообщает Zakon.kz.

Управление фуражным фондом – деятельность оператора по зерновому рынку, направленная на обеспечение хранения фуражного зерна на хлебоприемных предприятиях за счет бюджетных средств, а также на закуп, реализацию и мену фуражного зерна.

Оператор:

  • участвует в реализации государственной политики в области зернового рынка;
  • обеспечивает поддержание резервного запаса зерна;
  • осуществляет закуп зерна;
  • обеспечивает поставку продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок;
  • участвует в формировании семенного фонда;
  • содействует формированию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров путем закупа и поставки продовольственного зерна;
  • осуществляет мену резервного запаса зерна;
  • осуществляет мену фуражного фонда;
  • участвует в формировании фуражного фонда и обеспечивает его поддержание.

Хранение фуражного фонда осуществляется на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

Хранение фуражного фонда осуществляется на основании договоров на хранение зерна между хлебоприемными предприятиями и оператором.

Фуражный фонд реализуется в целях обеспечения потребностей:

  • сельскохозяйственных животных в фуражном зерне в период межсезонья до нового урожая;
  • предприятий, осуществляющих производство комбикормов.

Реализация зерна из фуражного фонда птицеводческим и животноводческим хозяйствам, а также предприятиям, осуществляющим производство комбикормов, осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с указанием объемов в разрезе регионов, получателей и видов культур в период с 1 марта до 1 сентября соответствующего года.

Письменное обращение уполномоченного органа формируется на основании обращений местных исполнительных органов, содержащих перечень получателей, объемы зерна и виды культур.

Предусмотрено, что для поддержания и обновления фуражного фонда оператор:

  • реализовывает до 65% от общего объема фуражного фонда по рыночным ценам в случае, если реализация зерна из фуражного фонда не была осуществлена в полном объеме до 1 сентября соответствующего года;
  • осуществляет мену зерна между классами и культурами для соблюдения качества и сроков хранения. Мена проводится на эквивалентный объем зерна, соответствующий требованиям национальных стандартов, из имеющихся у оператора запасов.

Указывается, что оператор по результатам деятельности в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчет о наличии фуражного фонда.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлены правила определения уровня рентабельности месторождения
Право
10:02, Сегодня
Обновлены правила определения уровня рентабельности месторождения
Утверждены формы нагрудного знака егеря и спецодежды
Право
09:42, Сегодня
Утверждены формы нагрудного знака егеря и спецодежды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: