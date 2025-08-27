Правила по управлению фуражным фондом утвердили в РК
Управление фуражным фондом – деятельность оператора по зерновому рынку, направленная на обеспечение хранения фуражного зерна на хлебоприемных предприятиях за счет бюджетных средств, а также на закуп, реализацию и мену фуражного зерна.
Оператор:
- участвует в реализации государственной политики в области зернового рынка;
- обеспечивает поддержание резервного запаса зерна;
- осуществляет закуп зерна;
- обеспечивает поставку продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок;
- участвует в формировании семенного фонда;
- содействует формированию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров путем закупа и поставки продовольственного зерна;
- осуществляет мену резервного запаса зерна;
- осуществляет мену фуражного фонда;
- участвует в формировании фуражного фонда и обеспечивает его поддержание.
Хранение фуражного фонда осуществляется на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.
Хранение фуражного фонда осуществляется на основании договоров на хранение зерна между хлебоприемными предприятиями и оператором.
Фуражный фонд реализуется в целях обеспечения потребностей:
- сельскохозяйственных животных в фуражном зерне в период межсезонья до нового урожая;
- предприятий, осуществляющих производство комбикормов.
Реализация зерна из фуражного фонда птицеводческим и животноводческим хозяйствам, а также предприятиям, осуществляющим производство комбикормов, осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с указанием объемов в разрезе регионов, получателей и видов культур в период с 1 марта до 1 сентября соответствующего года.
Письменное обращение уполномоченного органа формируется на основании обращений местных исполнительных органов, содержащих перечень получателей, объемы зерна и виды культур.
Предусмотрено, что для поддержания и обновления фуражного фонда оператор:
- реализовывает до 65% от общего объема фуражного фонда по рыночным ценам в случае, если реализация зерна из фуражного фонда не была осуществлена в полном объеме до 1 сентября соответствующего года;
- осуществляет мену зерна между классами и культурами для соблюдения качества и сроков хранения. Мена проводится на эквивалентный объем зерна, соответствующий требованиям национальных стандартов, из имеющихся у оператора запасов.
Указывается, что оператор по результатам деятельности в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчет о наличии фуражного фонда.
Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.