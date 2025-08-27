Правила по управлению фуражным фондом утвердили в РК

Министр сельского хозяйства приказом от 21 августа 2025 года утвердил Правила по управлению фуражным фондом, сообщает Zakon.kz.

Управление фуражным фондом – деятельность оператора по зерновому рынку, направленная на обеспечение хранения фуражного зерна на хлебоприемных предприятиях за счет бюджетных средств, а также на закуп, реализацию и мену фуражного зерна.

Оператор:

участвует в реализации государственной политики в области зернового рынка;

обеспечивает поддержание резервного запаса зерна;

осуществляет закуп зерна;

обеспечивает поставку продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок;

участвует в формировании семенного фонда;

содействует формированию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров путем закупа и поставки продовольственного зерна;

осуществляет мену резервного запаса зерна;

осуществляет мену фуражного фонда;

участвует в формировании фуражного фонда и обеспечивает его поддержание.

Хранение фуражного фонда осуществляется на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

Хранение фуражного фонда осуществляется на основании договоров на хранение зерна между хлебоприемными предприятиями и оператором.

Фуражный фонд реализуется в целях обеспечения потребностей:

сельскохозяйственных животных в фуражном зерне в период межсезонья до нового урожая;

предприятий, осуществляющих производство комбикормов.

Реализация зерна из фуражного фонда птицеводческим и животноводческим хозяйствам, а также предприятиям, осуществляющим производство комбикормов, осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с указанием объемов в разрезе регионов, получателей и видов культур в период с 1 марта до 1 сентября соответствующего года.

Письменное обращение уполномоченного органа формируется на основании обращений местных исполнительных органов, содержащих перечень получателей, объемы зерна и виды культур.

Предусмотрено, что для поддержания и обновления фуражного фонда оператор:

реализовывает до 65% от общего объема фуражного фонда по рыночным ценам в случае, если реализация зерна из фуражного фонда не была осуществлена в полном объеме до 1 сентября соответствующего года;

соответствующего года; осуществляет мену зерна между классами и культурами для соблюдения качества и сроков хранения. Мена проводится на эквивалентный объем зерна, соответствующий требованиям национальных стандартов, из имеющихся у оператора запасов.

Указывается, что оператор по результатам деятельности в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчет о наличии фуражного фонда.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.