Право

Ведение реестра коллекторских агентств: изменения в правила

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:52 Фото: pexels
Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 20 августа 2025 года внесены изменения в Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в случае изменения сведений об учредителях (участниках) или о руководящих работниках коллекторского агентства коллекторское агентство письменно или посредством системы электронного документооборота уведомляет уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты таких изменений.

При изменении места нахождения либо наименования или телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками коллекторское агентство письменно или посредством системы электронного документооборота уведомляет уполномоченный орган в срок не позднее трех календарных дней с даты таких изменений.

Постановление вводится в действие с 13 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
