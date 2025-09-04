Утверждены новые квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом

Министр промышленности и строительства приказом от 25 августа 2025 года утвердил Квалификационные требования, предъявляемые к управляющему многоквартирным жилым домом, сообщает Zakon.kz.

Квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом включают в себя:

среднее профессиональное, высшее или послевузовское образование по специальностям: право, социальные науки, экономика и бизнес, гуманитарные науки, технические науки и технологии;

знание действующего законодательства РК (Гражданский кодекс, Кодекс РК об административных правонарушениях, Трудовой кодекс, законы "О жилищных отношениях", "О естественных монополиях", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и иные нормативные правовые акты РК и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и жилищно-коммунальную деятельность);

иметь навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы и контроля, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами и поставщиками коммунальных услуг, практического применения нормативных правовых актов, разработки организационно-распорядительных документов, работы со служебными документами, владения компьютерной и другой организационной техникой, а также отвечать требованиям профессионального стандарта "Управление жилыми и нежилыми зданиями";

об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления против собственности, в сфере экономики или по коррупционным статьям;

наличие документа о признании его профессиональной квалификации согласно закону РК "О профессиональных квалификациях".

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.

При этом утрачивают силу квалификационные требования, утвержденные приказом от 30 марта 2020 года.