Право

Утверждены новые квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:40 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 25 августа 2025 года утвердил Квалификационные требования, предъявляемые к управляющему многоквартирным жилым домом, сообщает Zakon.kz.

Квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом включают в себя:

  • среднее профессиональное, высшее или послевузовское образование по специальностям: право, социальные науки, экономика и бизнес, гуманитарные науки, технические науки и технологии;
  • знание действующего законодательства РК (Гражданский кодекс, Кодекс РК об административных правонарушениях, Трудовой кодекс, законы "О жилищных отношениях", "О естественных монополиях", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и иные нормативные правовые акты РК и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и жилищно-коммунальную деятельность);
  • иметь навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы и контроля, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами и поставщиками коммунальных услуг, практического применения нормативных правовых актов, разработки организационно-распорядительных документов, работы со служебными документами, владения компьютерной и другой организационной техникой, а также отвечать требованиям профессионального стандарта "Управление жилыми и нежилыми зданиями";
  • об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления против собственности, в сфере экономики или по коррупционным статьям;
  • наличие документа о признании его профессиональной квалификации согласно закону РК "О профессиональных квалификациях".

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.

При этом утрачивают силу квалификационные требования, утвержденные приказом от 30 марта 2020 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
