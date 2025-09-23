Обновлены правила назначения управляющей компании для многоквартирного жилого дома

Министр промышленности и строительства приказом от 12 сентября 2025 года внес изменения в Правила определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании для управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании для управления объектом кондоминиума.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что при недостижении соглашения между собственниками квартир, нежилых помещений о выборе формы управления объектом кондоминиума либо субъекта управления объектом кондоминиума в течение двух и более месяцев или по обращению собственников квартир, нежилых помещений на основании протокола собрания жилищная инспекция проводит конкурс по определению временной управляющей компании и по его результатам определяет и назначает временную управляющую компанию.

Жилищная инспекция после подписания протокола собрания, предусматривающего недостижение соглашения между собственниками квартир, нежилых помещений о выборе формы управления объектом кондоминиума либо субъекта управления объектом кондоминиума, в течение пяти рабочих дней размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа объявление о приеме документов на конкурс, который содержит следующие сведения:

адрес объекта кондоминиума, подлежащий управлению;

описание технических характеристик объекта кондоминиума;

перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

Потенциальные управляющие компании, изъявившие желание оказать услуги по управлению объектом кондоминиума, в течение 10 рабочих дней с момента объявления конкурса предоставляют в жилищную инспекцию следующие документы:

заявку на участие в управлении объектом кондоминиума;

копии документов, подтверждающих правоспособность (справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя, устав);

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученным посредством информационных систем. Справка, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате предоставления документов;

сведения о наличии в своем составе работников, имеющих документ о признании профессиональной квалификации на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума в соответствии с Законом "О профессиональных квалификациях" и профессиональными стандартами в сфере управления объектом кондоминиума;

сведения о наличии опыта работы в сфере управления объектом кондоминиума.

Жилищная инспекция осуществляет выбор временной управляющей компании на основании не менее трех заявок, поступивших от потенциальных управляющих компаний.

Конкурсную комиссию утверждает местный исполнительный орган соответствующего населенного пункта, в состав которой включаются сотрудники жилищной инспекции.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки, представленные потенциальным управляющими компаниями с прилагаемыми документами, в течение пяти рабочих дней после окончания приема заявок.

По результатам рассмотрения заявки с прилагаемыми документами конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, которые публикуются на официальном интернет-ресурсе жилищной инспекции.

Победителем признается потенциальная временная управляющая компания, имеющая наибольший опыт работы в сфере управления объектом кондоминиума.

При наличии нескольких потенциальных управляющих компаний, имеющих аналогичный опыт работы в сфере управления объектом кондоминиума, победителем признается потенциальная управляющая компания, заявка которой поступила ранее заявок других потенциальных управляющих компаний.

Назначение временной управляющей компании осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента ее определения и оформляется соответствующим решением жилищной инспекции в течение трех рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.

Подписание договора между жилищной инспекцией и временной управляющей компанией по форме Типового договора между жилищной инспекцией и временной управляющей компанией осуществляется в течение двух рабочих дней после ее назначения.

При признании конкурса несостоявшимся жилищная инспекция заключает договор по форме Типового договора между жилищной инспекцией и временной управляющей компанией с управляющей компанией, являющейся единственным участником конкурса, а при отсутствии участников в конкурсе с одной из управляющих компаний, предложенной инициативной группой в количестве не менее десяти процентов собственниками квартир, нежилых помещений.

Основанием признания конкурса несостоявшимся являются:

отсутствие предоставленных заявок;

предоставление менее двух заявок;

при уклонении победителя конкурса от заключения договора с жилищной инспекцией.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.